Vemhes őz randalírozott egy szombathelyi iskolában

Az igazgató megmutatta hol rohant be az állat az iskolába

Fotó: Tánczos Mihály/ Nyugat.hu

Az iskola főbejáratán rohant be az állat, felvágtatott a lépcsőn, majd az udvar felé vette az irányt, de zárt ajtó állta útját. A készenléti rendőrség emberei őrizték, hogy ne tudjon visszaszaladni az iskola folyosójára, majd vadászok kötözték meg a hangosan síró őzet - számolt be a szokatlan látogatásról a nyugat.hu A lap a Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatójától, Kis Gábortól tudta meg, hogy villanyszerelési munkálatok miatt volt kitámasztva a főbejárat. Az őz egy létra mellett vágtatott be, majd felcsattogott a lépcsőn és a folyosón találta magát. Szerencsére a legközelebbi ajtón futott be, ami az udvar felé vitt, a lépcső alján azonban zárt ajtóba ütközött. Itt egy kicsit kiszélesedik a folyosó, itt tartották sakkban az iskola dolgozói, illetve a készenléti rendőrség gyorsan megérkező tagjai.

- Úgy őrizték az őzet, mint egy oroszlánt - mondta mosolyogva az igazgató, aki azt is hozzátette, hogy azonnal gondoskodtak arról, hogy az ijedt vad ne kerülhessen a gyerekek közelébe.A készenléti rendőrség pedig azért érkezett gyorsan az iskolához, mert már kaptak bejelentést a Gayer park felől érkező állatról és már a nyomában voltak.Az őz állítólag egy kisebb kerékpáros balesetet is okozott a park mellett, erről azonban a rendőrség nem kapott bejelentést. A lap megkérdezte a vadásztársaságot is, mi lett az állat sorsa. Tájékoztatásuk szerint az őzet külterületen, biztonságos helyen szabadon engedték.Az állat valószínűleg a Gyöngyös patak medre mellett érkezhetett a belvárosba, amire már többször volt példa - írják. Rendszerint kutyák, vagy emberek űzik őket, előlük menekülve jutnak a számukra még veszélyesebb városba. Ütöttek már el őzet a Király és Petőfi Sándor utcában, de rókát is láttak a Fő téren korábban.