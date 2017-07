Punnany Massif a győri Dunakapu téren, TrollFoci Kupa Lébényben - hétvégi programajánló

Részt vesz valamelyik programon? Várjuk fotóit, beszámolóit ide: tudosito@kisalfold.hu

Győr07. 08., szombatEsőnap: 07. 09., vasárnap, 21 óraDunakapu tér, 21 óraPunnany Massif-koncert.A zenekar az elmúlt évtizedben sokakkal megszerettette egyedi recept alapján kikevert hangzásvilágát. Mára ahazai zenei élet egyik meghatározó áramlatává vált ez az eredetileg egzotikusnak számító mixtúra, az élő hangszerekre, zenekarra épülő, magyarul előadott, funk-rockot, népzenét, elektronikát ötvöző hiphop.Dunaszeg07. 08., szombat7–11.30 óra: 10 éves jubileumi nyílt horgászverseny. 12 óra: Ebéd (hal, hallé, marha). Élő zene Szalay Balázzsal. 13 óra: Dunaszegi Színjátszókör – örökzöld dallamok. 13.30 óra: Szigetközi „Csutora" Néptáncegyüttes, Győrújfalu. 13.50 óra: Bácsai Népdalkör. 14.15 óra: Four Rivers Country Linedance tánccsoport. 14.30 óra: Sokoró RC Modell KSE-modellbemutató. 14.40 óra: Friedmann Kitti és Csala Júlia.15 óra: Ábrahám Szilvia nótaénekes, valamint Varga János és cigányzenekara.16.30 óra: Bemutatkozik a polgárőrség. 17 óra: Tóparti bál Szalay Balázzsal.A nap bevételét jótékonysági célokra fordítják!Nagyszentjános07. 08., szombatSportpálya7 óra: Zenés ébresztő. 9 óra: Gyerekprogramok. 9.15 óra: Megnyitó. 9.30 óra: Focimérkőzések. 12 óra: Jó ebédhez szól a nóta. 13 óra: Hajdamár Zoltán lufihajtogató műsora. 13 óra: Lovagi Hétpróba – kalandfoglalkozás kicsiknek és nagyoknak és nyolc óriásjáték. 14 óra: Mészárosné Rigó Niki vezetésével táncolnak a gyerekek. 15 óra: Öregfiúkmeccs. 15 óra: Fagyibohócok-produkció. 16 óra: A Nefelejcs Nyugdíjasklub énekel. 16.20 óra: Köszöntők, kitüntetések átadása. 17 óra: A Four Rivers Country Line Dance együttes bemutatója. 18 óra: Dankó Szilvi énekel. 19 óra: I. Tombolasorsolás. 19.30 óra: Megtudhatjuk, milyen az okos gané. (Színdarab). 20 óra: Mulatós egyveleg Kadlott Karcsival. 21 óra: II. Tombolasorsolás, fődíjak. 22 óra: Irigy Hónaljmirigy-show. 23 óra: Utcabál a Retro Partyzenekarral.Tét07. 08., szombatSportpálya, 10 órától10 óra: Zenés-táncos toborzó vonulás a művelődési háztól a téti fúvószenekar, a mazsorettcsoport és a tűzoltók kíséretével.Színpad: 10.30 óra: Aranyszőrű bárány – mesejáték. 11 óra: Margaréta Dalkör – Citerazenekar. 11.30 óra: Téti Hajnalcsillag Dalkör. 12 óra: Csikvándi Fehérakác Nyugdíjas Klub – citera-előadás. 12.30 óra: Rábagyöngye Kórus. 13 óra: Aranymálinkó citeraegyüttes. 13.30 óra: Sibrik Erzsébet Kamarakórus. 14 óra: Marcal Menti Kórus Mórichidáról. 15 óra: Megnyitó 15.30 óra: Hastáncbemutató. 16 óra: Ugróköteles bemutató. 16.30 óra: Egykor és most – a Téti Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub műsora. 17 óra: Operett- és nótaműsor. 18 óra: A mórichidai countrycsoport táncol. 18.30 óra: Tombolasorsolás. 19 óra: Kavalkád Néptánccsoport. 19.30 óra: Starlight Dance Tánccsoport. 20 óra: Fekete Dávid. 22 óra: Bál a Gramy Music együttessel.Műsorvezető: Fábián György újságíró, műsorvezető.Szabadtéri bemutatók: 14.30 óra: A tűzoltó-egyesület szerelési gyakorlati bemutatója. 15.30 óra: Harcművészeti bemutató. 16 óra: Fitneszbemutató. Őket követik a téti dzsesszbalettcsoport ifjú tagjai. 16.30 óra: Karatebemutató. 21 óra: Tűztáncműsor.Gasztro: 13–14.30 óra: Ebéd. 14 óra: Rétes: Kovács Ilona téti származású Guinness-rekorder rétessütő csapata által, valamint a csikvándi csapat által készített palacsinta. Lesz még büfé, vattacukor, fagyi, térségi kézművestermékek stb.Napközben: ugrálóvár, bungee trambulin, lovagoltatás, játszóház, kézművessátor, focibajnokság, 11-es rúgó bajnokság, röplabda, légvédelmi ezred és honvédség tüzérségi fegyver és járműbemutató, repülőgép-szimulátor.Sopron07. 08., szombatVárkerület16 óra: Kónyai Gipsy Band.18 óra: What’s Upci.20 óra: Cimbaliband.07. 09., vasárnapVárkerület16 óra: Craisy Daisy Jug Band.18 óra: Blues Hangers.20 óra: Papp-Sárdy NBB zenekar.Koncertek a szabadban07. 09., vasárnapErzsébet-kerti zenepavilon, 18 óraA Dudora zenekar koncertje gyerekeknek.07. 07., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraA VOLT Fesztivál legendás after DJ-je a Búgócsigában. A belépés ingyenes.Sopron, 07. 08., szombat, Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra: a szervezők minden lelkes örömzenélni vágyót várnak a Búgócsigába.TeraszmoziSopron, 07. 05., szerda, Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra: a Rocksuli című filmet vetítik. A belépés ingyenes.Mosonmagyaróvár07. 08., szombatVárosmajor utca, 8 órátólA Majoroki Kör Egyesület szervezésében.A városrész életének kiemelt, ünnepi rendezvényét idén is helyi és vendégelőadók teszik látványossá és színessé. Ám a szervezők gondoltak a családokra is. A gyerekeket játszóház, sakkverseny, kézműves-foglalkoztató és ügyességi játékok várják. A felnőttek pedig főzőversenyen mérhetik össze gasztronómiai tudásukat. A hagyományos ízek és az ínyencségek kínálatáról minden idelátogató meg-győződhet. Délben „Jó ebédhez szól a nóta" címmel szórakoztatja a közönséget Szabó Péter, illetve a Hungarocky táncegyüttes. Délután lehetőség lesz egészségügyi szűrésekre:, vércukor-, vérnyomásmérésre, tanácsadásra. A gyerekek a játszóházban folytathatják kézügyességük fejlesztését. A délutáni programban bemutatkozik az Ujhelyi Imre-iskola Okay Dance tánccsoportja, az Életfa Nagycsaládosok Táncoslábú Anyukák művészeti csoport, a Majoroki Nyugdíjas Klub s a Gazdász néptáncegyüttes is. Az előző évi nagy sikerre való tekintettel újra fellép a Baráti Dal-Szín-Ház együttes, a Mofém-fúvósok és a Countrybute zenekar. A Levéli Harmonikások produkciója is újra felpezsdíti a sramlizene kedvelőit. A Városmajor utcai nagy sátor biztonságos, kulturált környezetet nyújt a rendezvény vendégeinek.Az est sztárvendége Szűcs Judith lesz, aki visszarepíti a lelkes közönséget a diszkók fénykorába. Az éjfélig tartó utcabálhoz a zenét Mityó szolgáltatja. Várunk minden kedves érdeklődőt kicsiktől a nagyokig.Mosonszentmiklós07. 08., szombatSportpálya15 óra: Megnyitó, néptáncműsor.16 óra: Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László magyar nótákat énekelnek.17 óra: Solymos Tóni a színpadon.17.50 óra: Fúvóskoncert.19.30 óra: Takács Roland énekel.20 óra: Sportérmek átadása.20.15 óra: Tombolahúzás.21 óra: Peter Sramek sztárvendég.21.40 óra: Az Ízisz tánccsoport műsora.22 óra: Tánc hajnalig Horváth Robival.LébényJúlius 8 (szombat)A torna vendégei : Sipos Lilla (magyar válogatott labdarúgó)Szűcs Lajos, magyar és német bajnok korábbi válogatott kapusTrollFoci adminok, válogatott idiótákA kupa ideje alatt beer-pong és esélykiegyenlítős büntetőlövő verseny a TrollFoci adminokkal.Csorna07. 07., péntekCsornai zenepavilon, 20 óraKilencedik alkalommal rendezik meg Csornán az immár hagyományos zenepaviloni koncerteket. Öt héten keresztül, a hétvégeken könnyű nyáresti koncertekre várja az érdeklődőket a csornai önkormányzat és a Városi Művelődési Központ.Az esti műsorokon különböző zenei irányzatokat képviselő együttesek muzsikálnak majd: ragtime-ot, gipsy latin swinget, rockabillyt, görög zenét és Beatles-dalokat is hallgathatnak azok, akik ellátogatnak a zenepavilonhoz, a Szent István téri parkba.A koncerteket rossz idő esetén a művelődési központban rendezik meg. A részvétel díjtalan.Ezen a hétvégén a Budapest Ragtime Band zenél.07. 08., szombatPremontrei park15 órától: Kézműves-foglalkozás nagyobbaknak: levendulapárnák, levendulabuzogány, dekupázsolt falidísz,quilling hűtőmágnes.Kézművestermékek bemutatója és vására: rábaközi perec, sajtok, méz, szörpök, levendulavíz, levendulaolaj, textilek, párnák, táskák, babák.Nagyszüleink játékai kicsiknek: ügyességi játékok, fakirakó, hintaló stb. 15.30 óra: Füzi Rozi mesél. Interaktív mesejáték kicsiknek és kicsit nagyobbaknak. 17 óra: Látogatás a premontrei rendház levenduláskertjében levendulás finomságok kóstolója. 17.30 óra: Idegenvezetés az apátságban.18 óra: A Garabonciás együttes műsora.KomáromGenerál-koncert07. 07., péntekMonostori Erőd, 21 óraImago – avagy a leleményes Odüsszeusz07. 09., vasárnapMonostori Erőd, 19 óraSétálószínházi abszurd vígjáték 12 színpadon. A MonoStory Erődszínházi Társulat előadása. Az előadás a Monostori Erőd belépőjegyével tekinthető meg.