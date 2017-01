A feledékeny lottónyertesek évente milliárdos összeget hagynak a kasszában

az elfelejtett pénzekkel folytatjuk. 2015-ben közel 2 milliárd forintot, de azt megelőző két évben is milliárdos összeget hagytak a kasszában a feledékeny játékosok. Amennyiben a játékosok nem jelentkeznek, az át nem vett nyereményalapokból elkülönített alapot képeznek. Utóbbi pénzek biztosítják a különsorsolások fődíjait, valamint az egyes játékok nyereményalapját szintén megtoldják az elfeledett összegekkel.Sauer Tamás hetente megfordul az Aradi Vértanúk útján található lottózóban. "Lottót ritkábban adok fel, inkább a sportfogadás érdekel. Elsősorban angol, német, olasz bajnoki mérkőzésekre fogadok. Az érzelmeket kizárom, nem a kedvenc csapataimra teszek pénzt. A döntésemet a pillanatnyi forma határozza meg, illetve néha próbálkozom meglepetés tippekkel. Párszor volt szerencsém így " - mondta a győri férfi.A tavalyi labdarúgó Eb-n a magyar válogatott mérkőzéseinél is rekordok dőltek meg. A portugál–magyar meccs végeredményét (3:3) 402 fogadó találta el. Ez 110-szeres nyereményszorzót jelentett. 938 099 darab fogadás érkezett erre a mérkőzésre. A Magyarország–Belgium meccsre több mint 1 millió tipp érkezett, ez jelentette a csúcsot. A vesztes nyolcaddöntő után 495 millió forintot fizettek ki a fogadóknak, vagyis sokan hallgattak a szívük helyett az eszükre.Az ötöslottó, a hatoslottó, a skandináv lottó, a joker és a puttó játékainak részvételi szabályai tavaly év végén megváltoztak., hogy a játékok ára egységesen 250 forintra emelkedett. Igaz, a díjakkal együtt emelkedtek a játékban megnyerhető összegek is. A joker árával együtt jelentősen nőtt a fix nyeremények összege, a puttónál pedig a tétekkel együtt magasabb lett a megnyerhető összeg. Az utóbbi játékban az elérhető főnyeremény 12,5 millió forint lett.A Szerencsejáték Zrt. szerint a lottójátékok esetében az árak emelésével, így a nyereményalap növekedésének köszönhetően dinamikusabb lesz a halmozódás, hétről hétre még nagyobb - akár rekordösszegű - főnyeremények is elképzelhetők. A Szerencsejáték Zrt. árbevétele meghaladta a 350 milliárd forintot 2015-ben. Tavalyi adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre.