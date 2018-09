Szijjártó Péter nagy bejelentéseket tett

Magyarországnak stratégiai érdeke, hogy Kína első számú partnere maradjon Közép-EurópábanMagyarországnak gazdasági és stratégiai érdeke, hogy továbbra is Kína első számú gazdasági, kereskedelmi és befektetési partnere maradjon a közép-európai térségben - jelentette ki kedden New Yorkban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akinek az ENSZ-közgyűlés aznap megnyílt csúcsszintű ülésszakán elsőként Vang Ji kínai külügyminiszterrel volt kétoldalú találkozója.Emlékeztetett arra, hogy a Magyarországra érkezett kínai beruházások összege már meghaladta a 4 milliárd dollárt, és úgy vélte, tekintettel arra, hogy a kínai vállalatok kifejezetten magas szintű technológiát képviselnek, ezek a beruházások nagymértében hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság a fejlődés következő fázisába lépjen, amikor már a kutatás-fejlesztés és a technológiai színvonal emelése jelenti a fejlődés alapját.Szijjártó Péter bejelentette, hogy a két fél megállapodott egy újabb közvetlen légi járat indításáról: a Budapest-Peking járat után jövő nyártól Budapest és Sanghaj között is közvetlenül lehet utazni és árut szállítani is.A külgazdasági és külügyminiszter elmondta azt is, hogy újraindulhat Kínába a magyar baromfitermékek exportja. Kína a magyar mezőgazdasági termékek számára is egyre fontosabb piaccá válik. Korábban a nemzetközi szabályozások és a madárinfluenza-járvány miatt a magyar baromfiexportot le kellett állítani, de mostanra a kínai hatóságok is elismerték Magyarország madárinfluenza-mentességét. Az export újraindulása több száz millió dolláros bevételi lehetőséget jelent Magyarországon az ágazat számára.Szijjártó Péter bejelentette azt is, hogy a nemzetközi telekommunikációs világkiállítást jövőre ismét Magyarországon rendezik meg. Hangoztatta, hogy ezen a területen is fontos az együttműködés a két ország között, és Magyarország támogatja, hogy újraválasszák a Nemzetközi Távközlési Unió kínai főtitkárát.Kiemelte a miniszter, hogy a kínaiak továbbra is első számú befektetési célként tekintenek Magyarországra Közép-Európában. A közös beruházások közül kitért a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítására. Mint mondta, a kivitelezés elvégzésére két konzorcium maradt versenyben, mindkettő kínai és magyar vállalatokból áll. Velük még zajlanak az ár- és műszaki tárgyalások, de ezek október első hetében le fognak zárulni, és a győztes konzorciummal még idén megkötik a kivitelezési szerződést annak érdekében, hogy 2023-ra a beruházás véget érjen.Bejelentette Szijjártó Péter azt is, hogy az első ízben megrendezendő nemzetközi kínai importkiállítás egyik díszvendége Magyarország lesz, Németország és Nagy-Britannia mellett. Ez nagyon komoly bemutatkozási lehetőséget jelent a magyar vállalatok számára Kínában.A most megnyílt ENSZ-ülésszakkal kapcsolatban Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar várakozások szerint azon fontos téma lesz az új biztonsági kihívások kérdése, köztük a illegális migráció és a vallási kisebbségek üldözése. Várható a regionális konfliktusok áttekintése is - fűzte hozzá, kiemelve, hogy ezek összességében nincsenek jó hatással a világ biztonságára.