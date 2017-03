Semjén Zsolt: a magyar érdekérvényesítés a külhoni magyar pártok sikerétől függ

A külhoni magyarság megmaradása attól függ, hogy az autonómia területén sikerül-e előrelépni vagy sem, a magyar érdekérvényesítés pedig egyenesen arányos a külhoni magyar pártok választási sikerével - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes hétfőn Budapesten.A kormányfő helyettese a Kisebbségi jogok, érdekképviselet, autonómia című kiadvány aktuális köteteinek bemutatóján a tudomány, a közigazgatás és a politika szövetségét hangsúlyozta. Ha ezek közül a bármelyik is hiányzik, meggyengül a külhoni magyarok érdekérvényesítő képessége - magyarázta.

Semjén Zsolt a külhoni magyar pártok választási eredményeit elemző kötetről kiemelte: a magyar érdekérvényesítés a külhoni magyar pártok sikerétől függ. Akkor lehet védeni a magyar érdekeket, ha a magyar pártok ott vannak az önkormányzatokban és lehetőleg ott vannak az adott ország parlamentjében, vagy kormányzati szerepet vállalnak. Magyarországról azt támogatják, hogy az adott nemzetrész minél egységesebben jelenjen meg - mutatott rá, és úgy fogalmazott: ha egység van, eredmény is van.Ez különösen a parlamenti választásokon fontos - folytatta Semjén Zsolt, aki szerint nem engedhető meg, hogy olyan konstrukciók induljanak, amelyeknek nincs reális esélyük a parlamentbe való bekerülésre, csak néhány szavazatot elvisznek.Megjegyezte:Összegzése szerint a magyar karakter, a magyar közösség érdekképviselete mellett az is fontos, hogy a külhoni magyar pártoknak a többségi nemzet felé is legyen világos és vállalható mondanivalójuk. Semjén Zsolt példaként a Vajdasági Magyar Szövetséget hozta.Kitért arra is, hogy a környező utódállamok a magyarság asszimilálásában érdekeltek, míg Magyarország a magyarság fennmaradásában.A miniszterelnök-helyettes a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Századvég Alapítvány rendezvényén a nemzetközi témákról szóló kötet kapcsán hangsúlyozta: a nemzetközi jogon és precedensen alapul minden követelésük. Az autonómia témáját körüljáró kötetről szólva kijelentette: a külhoni magyarság megmaradása attól függ, hogy az autonómia területén előre tudnak-e lépni.- rögzítette. Megerősítette: minden közösségnek a saját koncepcióját kell elkészítenie, nincs egységes elv, és nem Budapestről kívánják megmondani, mi a jó az adott magyar közösségnek. A kimunkáláshoz ugyanakkor minden segítséget megadnak - jelezte.Az is fontos, hogy az adott ország közössége "szokja" az autonómia gondolatát - vélte, hozzátéve: először "őrjöngés, kiborulás, támadás, utána hümmögés, elutasítás, a végén párbeszéd" van.Hozzátette: a magyarság soha nem kért olyat, amire az unióban ne lenne precedens, és amit ne tudnának alátámasztani. Ha elfogadják, hogy létezik olyan jog, ami más nemzeteknek, nemzetrészeknek jár, de nekünk nem, akkor azt fogadnánk el, alávalóbbak vagyunk más nemzeteknél - jelentette ki Semjén Zsolt.