Nemzeti színekkel ragyogja be az éjszakát a pécsi tévétorony - fotók

Az 535 méter magas Misina csúcsán 1968-ban kezdtek hozzá az építkezéshez, s négy év alatt készült el a tévétorony, amelyhez 18 ezer köbméter betont használtak fel. A kilátó, ahonnan szép időben még a Balatont is látni, hamar népszerűvé vált a látogatók körében. Fénykorában – a hetvenes-nyolcvanas években – százezer turista kereste fel évente, mostanra azonban ez a szám 60-80 ezerre csökkent.Az új, egyedi világítás már a mai kor követelményeinek megfelelően LED technikával készül, és a színek is változtathatók lesznek, így – például ünnepek alkalmából – akár nemzeti színbe is öltöztethető az építmény. A beruházás során a kilátó környezetét is megújítják.A fejlesztést koordináló országgyűlési képviselő, Csizi Péter a Kossuth Rádió Közelről című műsorában elmondta: a tévétorony nem csak arra szolgál majd, hogy a turisták gyönyörködjenek a mecseki panorámában, hanem a LED-világítással a város minden pontjáról érdekes, akár még Európában is egyedülálló attrakciót kívánnak nyújtani.