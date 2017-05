Lezárulhat a négy éve húzódó Sukoró-per

Két tárgyalási napot tűzött ki a legfőbb bírói fórum a sukorói telekcsere négy éve tartó büntetőperében - írta a Magyar Hírlap csütörtöki számában.



A lap közölte, a Kúria június elsején és nyolcadikán tárgyalja a sukorói telekcsere büntetőperét, és ezzel pont kerülhet a 2013 januárjában a Szolnoki Törvényszéken kezdődött eljárás végére.



Az újság szerint erre utal, hogy Erdei Krisztiánnak, a legfőbb bírói fórum sajtófőnökének közlése szerint csak ezt a két napot tűzték ki tárgyalásra.

Felidézik: a Legfőbb Ügyészség indítványozta, hogy a Kúria a Szegedi Ítélőtábla felmentő ítéletét változtassa meg és a vádlottakat - Tátrai Miklóst mint tettest és Császy Zsoltot mint bűnsegédet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2010 előtti vezetőit - mondja ki bűnösnek jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérletében.



Az ügyészség álláspontja szerint ugyanis Tátra Miklós nem az állam érdekeinek elsődlegességét, hanem a befektető érdekeit tartotta szem előtt a tranzakció során.

Az elcserélt ingatlanok közötti kirívó értékkülönbözet miatt tisztában kellett lennie azzal, hogy az állami vagyon gyarapodásával reálisan nem számolhat. Az előzmények Még 2008 nyarán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. telekcsere-szerződést kötött egy befektetői csoport képviselőjével, Joav Blum izraeli–magyar üzletemberrel. A Velencei-tó partjára tervezett kaszinóberuházás miatt cserélte el a befektető a pilisi és albertirsai gyümölcsöst a sukorói telekre. A politikusok folyamatos támadásai miatt még Oszkó Péter, az akkori pénzügyminiszter kérte az ügy kivizsgálását, mivel a vádak szerint a telkeket nem értékarányosan cserélték el, így az ellenzők az állam megkárosításáról beszéltek. Végül 2012-ben emeltek vádat hűtlen kezelés kísérlete miatt, a vád szerint akár 1,2 milliárd forint kárt is okoztak a vádlottak. Az MNV Zrt. vezetője, Tátrai Miklós, Császy Zsolt, az állami vagyonkezelő cég értékesítési igazgatója, M. Andrea, a Pénzügyminisztérium szakállamtitkára, F. Zsolt, a telkek értékbecslését végző cég munkatársa, és V. Bálint ügyvéd ellen emeltek vádat, az elsőfokú eljárás a Szolnoki Törvényszéken zajlott. Washingtont, Strasbourgot is megjárta az ügy Az első- és másodrendű vádlottakat hűtlen kezelés kísérletével vádolják, azért csak kísérletről van szó, mert az ügylet végül meghiúsult, hiszen maga Joav Blum is elállt tőle, de egy polgári peres eljárásban a bíróság is megsemmisítette a szerződést. Egyébként pedig igen kacifántosan zajlott éveken keresztül az ügy. Már rögtön az elején, amikor Tátrait és Császyt előzetes letartóztatásba helyezték, emberi jogi bírósághoz fordult az MNV Zrt. vezetője, ugyanis hozzátartozójának temetésén sem tudott részt venni az intézkedés miatt, ebben az ügyben Strasbourg Tátrainak adott igazat. Az ügy Washingtont is megjárta. A kaszinót megépíteni tervező befektető a nemzetközi beruházási viták rendezésére szakosodott bírósághoz fordult 100 milliárd forintos kártérítést követelve a magyar államtól, ezt a pert a befektető elbukta 2014-ben. Az eljárást lefolytató bíróság kijelölése miatt az ügy az Alkotmánybíróságig is elért, ugyanis a vádlottak szerint a Fővárosi Törvényszék lett volna az illetékes bíróság, ám az Országos Bírói Hivatal a Szolnoki Törvényszéket jelölte ki. Koncepciós per? Gyurcsány Ferenc, de maguk a vádlottak is többször elmondták, hogy véleményük szerint koncepciós eljárásról van szó a Sukoró-per esetében. A vádlottak a tárgyaláson is kifejtették, hogy például nem volt feladata Császynak az értékbecslés felülvizsgálata, vagy az elsőfokú eljárás hibáit sorolták.