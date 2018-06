Kocsis: az ellenzék jelentős részének Soros György érdekei fontosabbak a magyar érdekeknél

A Fidesz szerint az ellenzék jelentős részének Soros György érdekei fontosabbak a magyar érdekeknél - mondta Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón, értékelve az aznapi parlamenti szavazást.



Az Országgyűlés elfogadta a kormány "Stop Soros" törvénycsomagját, amely alapján büntető törvénykönyvi tényállás lesz az illegális bevándorlás elősegítése, támogatása, és megszavazták az alaptörvény hetedik módosítását, amely szerint az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, és Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be.



Kocsis Máté az Országgyűlés által elfogadott országvédelmi akciótervről kiemelte: arra számítanak, hogy a viták ezzel nem zárulnak le, folytatódni fognak, pusztán megerősödött a magyar álláspont, pozíció.



Újabb eszköz került a magyar kormány kezébe, hogy megvédje Magyarországot, és megvédjék a keresztény kultúrát az illegális migrációtól, valamint az azzal járó veszélyektől - mondta.



A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: amikor Magyarországra a zöldhatáron keresztül igyekeztek az illegális bevándorlókat juttatni, akkor a kormány kerítést épített, ha pedig jogi eszközökkel igyekeznek bevándorlókat telepíteni Magyarországra, akkor jogi eszközökkel fog védekezni a kormány.



Kocsis Máté kiemelte: az ellenzék nagy része nem támogatta az országvédelmi akciótervet, Magyarország és a keresztény kultúra megvédését. Ez teljesen világossá teszi számukra, hogy az ellenzék jelentős részének továbbra is Soros György érdekei fontosabbak, mint a magyar érdekek. Aki számára fontos az ország biztonsága, az a mai napon láthatta, hogy a Fideszre és a KDNP-re továbbra is számíthat. Ezzel egyidejűleg teljesítették azt a választói akaratot és kötelességüket is, amelyet április 8-án a választók meghatároztak számukra - mondta a frakcióvezető, aki jelezte, hogy a változtatások nagy része a kihirdetésüket követő napon hatályba lépnek.



Arra a felvetésre, hogy a Jobbik igennel voksolt a mostani szavazáson, úgy reagált: két éve, amikor szükség lett volna a szavazatukra, nem támogatták a módosításokat. Most, hogy a választópolgárok akaratából már nincs rá szükség, támogatták, aminek örülnek, de furcsának tartják ezt a hozzáállást.