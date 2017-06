Gondolta volna? A CSOK lett az év szava

Minya Károly nyelvész, szókincskutató, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára, Az év szava választást lebonyolító Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) alapító tagja az MTI-nek elmondta: összesen négy kategóriában hirdettek győztest. Indoklása szerint a CSOK-ra azért esett Az év szava programba bevont szakemberek választása, mert mindenképpen pozitív kicsengésű szót kerestek. A mozaikszó által képviselt tartalom pedig jó lehetőséget kínál a fiatal családok számára, amely meglátásuk szerint a demográfiára is jótékony hatással lehet majd. Dobogós lett a brexit és a kvóta - közölte a nyelvész. Az év ifjúsági szava a filterbuborék lett, amely az interneten elérhető közösségi oldalak tartalomkezelési módját jelenti. Ennek segítségével szűrik a közösségi oldalak szolgáltató rendszerei a felhasználó számára a tartalmakat. Szintén sok szavazatot kapott ebben a kategóriában az óratemető, ez olyan tevékenységet takar, amely feleslegesen sok időt igényel.



Ugyancsak közkedvelt volt a szavazók körében a tavalyi riói olimpián bronzérmes magyar úszó, Kenderesi Tamás által a televízióban említett, majd az emiatt széles körben elterjedt sajtburesz is - mondta Minya Károly. Az év költői szava a Széchenyi István egyik művében használt két szó, a "tetthazafi" és a "szájhazafi". A nyelvész elmondta: a "szájhazafi" olyan "pántlikás", lármásan magyarkodó ember, akinek elmúlik a lelkesedése, ha ténylegesen tenni, vagy áldozatot hozni szükséges. A "tetthazafi" ezzel szemben a hon javáért csendben, okosan, áldozatosan cselekszik. Ez a két jellemforma ma is tetten érhető - magyarázta a nyelvész. Az antiszavak kategóriában a párváltás nyert, amely azt jelenti, hogy adott személy folyamatosan, komoly kötődés nélküli párkapcsolatokban él, ez egyfajta értékvesztettséget is mutat - közölte Minya Károly. Hozzátette: ebben a kategóriában versenyben volt Kis Grófo egyik dalának címe, a bulibáró is. A nyelvész elmondta: az év szavait a Manyszi munkatársai, valamint szakmai partnereik választják ki közmegegyezés alapján.