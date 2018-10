Egyelőre nem enyhül az aszály, a középtávú csapadék-előrejelzések szerint is leghamarabb a jövő hét közepén, végén jöhet számottevő eső - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a honlapján.



Kiemelték: egyre nagyobb a csapadékhiány, csak az elmúlt 30 nap során 20-50 milliméterrel kevesebb esett az átlagosnál. Ennek nyomán a talaj egyre szárazabb: a felső 20 centiméteres réteg délnyugaton és északkeleten kisebb körzetekben még tartalmaz nedvességet, de főleg a mélyebb rétegekben és elsősorban a Balatontól keletre lévő országrészben már kritikus a nedvességhiány. Sokfelé 150 milliméter körüli csapadékmennyiség hiányzik a talajból a felső 1 méteres talajrétegben.



A kikelt és jellemzően 4-6, illetve 6-8 leveles fázisban lévő repce fejlődéséhez a Dunántúlon még van nedvesség a talajban, s a szeptember végi eső északkeleten is segített valamit. Azonban az ország középső részein, ahol nagyon régóta alig esett, nagy területen hiányos a kelés, sokfelé kritikus a helyzet. Az őszi búza vetése és az azt megelőző talaj-előkészítés is zajlik, de a száraz talajban nem vagy csak nehezen indul a kelés, és a talajmunkák is nehezen végezhetők. A kukorica betakarítása és a szőlő szürete is a végéhez közelít, ezeknek a munkafolyamatnak kedvező a száraz időjárás.



Az előrejelzés szerint a következő bő egy hét során nem sok változás várható az időjárásban, enyhe, nagyrészt napos, száraz idő valószínű. Csapadékra ezen a héten egyáltalán nem lehet számítani. Fagymentesek lesznek az éjszakák, a minimumok 4-10, a maximumok eleinte 20-25, a hét végén 18-23 Celsius-fok között alakulnak majd. Változás legközelebb a jövő hét közepén lehet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az agro.met.hu oldalán folyamatosan közli a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló információkat. Az aktuális munkák tervezéséhez a rövid távú döntéseknél érdemes követni a tízpercenként frissülő radaradatok mellett az előrejelzéseket, a speciális agrometeorológiai elemeket tartalmazó, 12 óránként frissülő modell előrejelzéseket, de akár a 6-12 óránként frissülő térképes modell előrejelzéseket is - írta a honlapján a meteorológiai szolgálat.