Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a tartós hőség miatt

A tartós hőség miatt keddre is az egész országra figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint az ország nagy részén elsőfokú, míg a fővárosban, Pest, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Mint írták: a napi középhőmérséklet az ország jelentős részén 25 fok felett alakul, a középső és északi területeken pedig a 27 fokot is átlépheti.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-34 fok között valószínű. Késő estére 20-26 fokra hűl le a levegő.



Ezzel együtt Budapestre, Pest, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére felhőszakadás miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.



Mint kifejtették: a déli óráktól az esti, késő esti órákig szórványosan lehetnek zivatarok helyenként szélerősödés kíséretében. Elsősorban a Dunától keletre egy-egy intenzívebb zivatar környezetében lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, 65 kilométer/óra feletti széllökés, kisebb méretű jég előfordulhat.