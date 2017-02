266 ezer 151 aláírást gyűjtött a Momentum - sínen a népszavazás

Borkai Zsolt: az ellenzéki pártok meggyengítették Budapest esélyeit, gyengítik Magyarország pályázatát



A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szerint az ellenzéki pártok meggyengítették Budapest esélyeit, gyengítik Magyarország pályázatát. Ezek után a Fővárosi Önkormányzat jogosultsága, hogy Budapest fenntartja-e szándékát a hazai rendezésű olimpia megrendezésére - hívták fel a figyelmet.



A MOB pénteki közleményében Borkai Zsolt elnök úgy fogalmazott: a MOB mint a pályázat egyik benyújtója, a szakmai oldalt képviseli ebben a témában.



"Pontosan emlékszem arra a napra, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság székházában valamennyi politikai párt vezetői konszenzusban voltak az olimpiarendezést illetően, mindannyian pártpolitikától függetlenül támogatták a budapesti pályázatot. Az ellenzéki pártok azonban sajnálatosan kivonultak az olimpiarendezés támogatása mögül, és elkezdték a magyar társadalmat is megosztani" - emlékeztetett Borkai Zsolt, reagálva arra, hogy pénteken a Momentum Mozgalom 266 151 aláírást adott le az olimpiával kapcsolatos népszavazás érdekében.



Borkai Zsolt hozzátette: az ellenzéki pártok "nagymértékben meggyengítették és gyengítik folyamatosan Budapest esélyeit, gyengítik Magyarország pályázatát".



A Magyar Olimpiai Bizottság, mint a pályázat egyik benyújtója, a szakmai oldalt képviseli a témában. A döntés meghozatala a Fővárosi Önkormányzat jogosultsága - zárul a MOB közleménye.



A 2024-es ötkarikás játékokért Budapest, Párizs és Los Angeles verseng, a győztest szeptember 13-án hirdetik ki Limában.

Összesen 266 ezer 151 aláírást adott le pénteken a Momentum Mozgalom az olimpiával kapcsolatos népszavazás érdekében - ezt Fekete-Győr András, a mozgalom elnöke jelentette be a Fővárosi Választási Iroda épületénél."Azt szeretnénk üzenni a Fidesznek, Orbán Viktornak és Tarlós Istvánnak, hogy az, hogy nem kérdezték meg az embereket, arról, hogy legyen-e olimpia Magyarországon, az egy hatalmas és óriási mulasztás volt a részükről" - fogalmazott Fekete-Győr András, hozzátéve, hogy ezt megtette helyettük a Momentum.A mozgalom vezetője nyomatékosan felszólította Orbán Viktort és Tarlós Istvánt is, hogy ne lehetetlenítsék el a népszavazást, ez ugyanis értékelése szerint gyávaság lenne a részükről, valamint elárulnák azokat, akik egyébként támogatják az olimpia ügyét. Szerinte az is gyávaság lenne, ha a népszavazás kiírása előtt visszavonnák a pályázatot.Fekete-Győr András az aláírásgyűjtés időszakáról azt mondta: az elmúlt 30 nap a budapesti demokrácia történetének egyik legfelemelőbb és leginkább magával ragadó időszaka volt. Hozzátette: "több mint negyedmillió aláírás gyűlt össze azért, hogy olimpia helyett modern kórházakra és sikeres, jól felszerelt iskolákra költsük ezt a pénzt".Sajtótájékoztatóján köszönetet mondott az aláíró budapestieknek és külön 1800 aktivistájuknak, akik hóban, fagyban, latyakban "belefektettek a magyar demokráciába"."Úgy látjuk, hogy ideje befejezni a rendszerváltást, az elmúlt 27 évben sajnos nem sikerült lebontani azt a falat, amit 40 év szocializmus alatt körénk építettek" - mondta Fekete-Győr András, aki szerint ha ez sikerült volna, a Momentum Mozgalom ma nem létezne. Hozzátette: új kezdetet hirdetnek és "sikeres népszavazási kezdeményezésünk az első kiütött tégla ebből a falból".Arról is beszélt: olyan országban élünk, amiben az emberek félnek véleményt nyilvánítani, nagyon sok ember félelemből nem tudta aláírni az íveket, akiket ugyan megértenek, de az aláírásgyűjtés legfőbb üzenete az volt, hogy nem szabad félni.A helyi népszavazási kezdeményezést Fekete-Győr András nyújtotta be magánszemélyként. A népszavazási kérdés úgy hangzik: "Egyetért-e ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?"A Fővárosi Választási Bizottság december 7-én hitelesítette a kérdést, a jogorvoslati határidő letelte után január 18-án kezdhették meg a gyűjtést, amelyre 30 nap állt a rendelkezésükre. A népszavazás kiírásához 138 527 érvényes aláírás szükséges.A 2013. évi népszavazásról szóló törvény értelmében az aláírások ellenőrzését az aláírásgyűjtő ívek benyújtásától számított negyvenöt napon belül kell lefolytatni. Fekete-Győr András az MTI kérdésére elmondta: élni fognak azzal a lehetőséggel, hogy az aláírások érvényességének ellenőrzésekor jelen lehessenek.A mozgalom vezetője sajtótájékoztatóján azt is bejelentette: ebben a 45 napban Magyarország összes megyeszékhelyére is el fognak menni, mert szerintük eljött az ideje, hogy helyi ügyekkel is foglalkozzanak. Hozzátette: ki szeretnék alakítani helyi szinten a "cselekvés helyi köreit". Mint mondta, arra buzdítanak mindenkit, hogy dobják ki a baloldali-jobboldali ellentétet, s a közös problémákra közös megoldást keressenek.Fekete-Győr András az aláírásgyűjtés kapcsán megjegyezte, hogy "nemcsak a Fidesznek kell magába néznie és foglalkoznia magával, hanem a Jobbiknak is", mivel a közvélemény-kutatások szerint a Jobbik szavazóinak többsége nem akar olimpiát Budapesten. Ezért szerinte ideje beállnia a Jobbiknak is a népszavazási kezdeményezésük mellé.Újságírói kérdésre elmondta: nem tudják leellenőrizni, hogy ki hol ír alá, erre nem voltak szoftvereik, egyéb programjaik, viszont csaknem 130 ezer aláírással többet gyűjtöttek, mint amennyire szükség volt. Általában a szavazatok 20-25 százaléka szokott érvénytelen lenni a népszavazási aláírások közül, de mivel ők nagyon figyeltek arra, hogy minden nevet pontosan írjanak le, arra számítanak, hogy a leadott aláírásoknak csak a 10-15 százaléka lesz érvénytelen.Az MTI kérdésére elmondta: 32-35 ezer aláírást kaptak LMP-től, 4 ezret a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól, körülbelül 10 ezret az Együtt-től, 10 ezret a Párbeszédtől, az MSZP-től összesített adata nincs, de Szanyi Tibortól 170, Kunhalmi Ágnestől pedig 1600-1700 aláírást kaptak, a Momentum pedig mintegy 200 ezret gyűjtött.A Momentumnak jól sikerült a gyűjtést: 266 ezer 151 aláírást adott le hivatalosan.Ezt a Momentum elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a leadáskor. A most leadott aláírások között biztosan akad érvénytelen, az eddig népszavazási aláírásgyűjtések tapasztalatai alapján az aláírások negyede-ötöde ilyen-olyan okok miatt érvénytelen szokott lenni - írja az Index A momentumosok ennyi aláírást gyűjtöttek, alig fértek el a csomagtartóban az ívek.A népszavazás elrendeléséhez 138 ezer 526 + 1 érvényes aláírás kell. Így korábban úgy számoltunk, hogy ha 172-184 ezernél több aláírást nyújt be a Momentum, az szinte biztosan a népszavazás kiharcolását jelenti. 266 ezer aláírásnál pedig szinte biztosan kijelenthető, hogy a népszavazást ki kell írni.