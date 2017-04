Repülő autót állítottak ki Monacóban

A szlovákiai székhelyű AeroMobil a Monacói Hercegségben évente megrendezésre kerülő Top Marques Monaco luxuscikkek kiállításán fedte fel csütörtökön a több mint egymillió euróba kerülő repülő autó dizájnját.



A vállalat szerint az AeroMobil Flying Car már előrendelhető azzal, hogy az első példányokat 2020-ban kiszállíthatják. A könnycsepp formájú, hat méter hosszú és szétnyitott szárnyakkal kilenc méter széles jármű alig három perc alatt képes repülő üzemmódba váltani, míg a szárnyak összecsukhatóak a rendes közúti közlekedéshez.



Az AeroMobil célul tűzte ki, hogy akár 500 egységet is legyártson a kereskedelmi forgalomba kerülő első repülő kocsijából, amely maximálisan 750 kilométeres utat tehet meg két utasával a fedélzetén 260 kilométer/órás utazósebességgel. A repülő autó ára 1,2 millió és 1,5 millió euró között mozog majd.



A repüléshez azonban az autónak repülőtérre, vagy más engedélyezett kifutópályára, míg a tulajdonosoknak a rendes jogosítványon kívül pilótaengedélyre is szükségük lesz - mondta Stefan Vadocz, a vállalat szóvivője. Hozzáfűzte: a szerinte a légi és a közúti közlekedési szabályoknak is megfelelő járművek kiszállítása várhatóan 2020-ban kezdődik.



Mielőtt azonban az úgynevezett repülőautók bevett dologgá válhatnának, egy sor repülésbiztonsági követelménynek kell megfelelniük az emberek félelmeinek eloszlatásához.