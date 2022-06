A járvány a moziknak sem tett jót, visszaesett az eladott jegyek száma. Mármint a fedett részen, ugyanis erőre kaptak a szabadtéri vetítések. Vágyunk a közösségi élményekre, ezek közül is pedig az egyik legjobb egy közös mozizás egy pokrócon ülve a nyári ég alatt. Van, ahol már nekivágtak, mint például Héderváron, máshol június közepétől kezdődnek a vetítések, mint Nyúlon. A kertmozikban az a közös, hogy különlegességük okán mindenütt nagy sikert aratnak. „Hozd magaddal a kedvenc plédedet, egy kis rágcsálnivalót, és nézz meg egy jó filmet a csillagos ég alatt!” Ez a jelmondata a Piknik Társulatnak, amely az országban közel 70 helyen tart idén ingyenes film­vetítést az önkormányzatok támogatásával. A településeknek csak filmet kell választaniuk.

A Piknik Társulat teljes körű szolgáltatást nyújt, ugyanis nemcsak a technikát és a hangulatvilágítási elemeket telepíti, hanem a teljes kommunikációért felel, ráadásul még az alkotások jogosítását is intézik.

Az idősebbek számára nosztalgia

Hegedűs Csaba, a PikNik Mozi ötletgazdája szerint a kertmozik mára gyakorlatilag eltűntek a településekről, pedig a ’90-es években nagyon sok helyen megtalálhatóak voltak, így a Balatonon kívül szinte nem találunk olyan települést, ahol szabadtéren mozizhatunk.

2017-ben jött az ötlet, hogy ezt a közösségi élményt visszacsempésszék az emberek életébe. A szabadtéri mozit pár óra alatt bárhol telepíteni tudják, így a nyár folyamán van, mikor pénteken még Győr környékén szolgáltatnak, szombaton már mondjuk az ország keleti részén.

– Korosztálytól függetlenül hihetetlen sikere van, bárhova megyünk, hiszen az idősebbeknek nosztalgikus élmény, míg a fiatalabbaknak újszerű – fogalmazott.

Az előadások naplemente környékén kezdődnek, de már délutántól várják a vendégeket, akik fogják a pokrócukat, piknikkosarukat, és egyszerűen csak élvezik azt, hogy a szabadban lehetnek. Nincs kísérő program, csak lágy dzsesszzene szól a film kezdéséig, és a naplementekor megjelenő mécsesek és fényfüzérek éledező fényei varázslatos atmoszférát teremtenek. Győr-Moson-Sopron megyében július 15-én Börcsön, míg augusztus 6-án Lébényben lesz PikNik Mozi.

Kertmozi győri belvárosában

Általában telt házas vetítéseket tartanak a győri Rómer-ház belső udvarában. A kertmozi ötéves, az idei szezon június 16-án kezdődik és szeptember végéig tart, heti alkalmakkal. Mint Pongrácz Balázs szervező elmondta, sok a visszajáró vendégük.

– A kertmozinak sajátos hangulata van, ezért kedvelik a nézők. Sokan szeretnek kötetlenül, szabad levegőn mozizni a csillagos ég alatt, ráadásul nálunk ehhez ki sem kell lépni a belvárosból. A vígjátékoktól a drámákig sok minden érdekli a nézőket, ugyanakkor népszerűek a zenés filmek is, amelyek teljes mértékben passzolnak a kertmozi hangulatához. A repertoárba az évad kedvencei mellett premier- és kultfilmek, klasszikus alkotások is kerülnek, de a műfaji sokszínűség jegyében dokumentumos alkotásokat is adunk, a nézők mindenre vevők.

Követelték, hogy újra legyen

Mosonmagyaróváron a Flesch-­központ szervezésében július 15–17. között három filmet (Vissza a jövőbe 2., Üvegtigris, Encanto) vetítenek szabadtéren a Szigetköz Piknik keretében.

– Tavaly már próbálkoztunk azzal, hogy kertmozit rendezünk, és nagy sikere volt. Bizony sokan követelték, hogy idén is legyen. Egy-egy alkalommal százan ülnek ki, plédet, ennivalót hoznak magukkal, jó a hangulat, igyekszünk a magyar és a külföldi filmeket vegyíteni – osztotta meg velünk Hun Kata, a Flesch-központ munkatársa. A városban a Malom Placcon is lesznek vetítések, Héderváron a Kont étteremben pedig a Gucci című filmet adták szabadtéren májusban.