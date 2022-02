– Engem nagyon foglalkoztat, hogy hová tart a világunk, egy-egy politikai és gazdasági eseménynek milyen következményei vannak, kik az érintettek, és kik profitálnak a történtekből – emelte ki Kondor Balázs, aki az amerikai Cate School magániskolában végzi a középiskolát. A 17 éves mosonmagyaróvári fiatal nemrégiben vett részt a Stanford Egyetem Mesterséges Intelligencia kurzusán, most pedig a Pioneer Research Programban kutat amerikai professzorokkal.

A 17 éves Kondor Balázs az alsó tagozatot a mosonmagyaróvári Ujhelyi-iskolában végezte, majd a győri Kazinczy nyolcosztályos gimnáziumába nyert felvételt. Nyolcadik osztály végén – párhuzamosan – megkezdte Milestone Institute magániskolában is a tanulmányait, így került kapcsolatba az ICYD vitaversenyével is. A megmérettetés a hazai fordulóját megnyerte (párosban, csapattársával Vető Sámuellel másodikak lettek), majd az oxfordi döntőben egyéniben 70. lett a 600 induló közül. Így indult neki Cate School felvételijének, ahol sikeresen vette az akadályokat. Nemrégiben a Stanford Egyetem Mesterséges Intelligencia kurzusát végezte el, most pedig Pioneer Research Program keretében vezető amerikai professzorokkal dolgozhat együtt. A 17 éves mosonmagyaróvári fiatal az Amerikai Egyesült Államok egyik legnevesebb bentlakásos magániskolájában, a Cate Schoolban tanul ösztöndíjjal az idei tanévben.

Füzet nélkül: három-négy óra naponta

– Eredetileg a 2020-as tanévre kaptam ösztöndíjat, viszont a pandémia miatt eltolták az ösztöndíjamat egy évvel – kezdte a beszélgetést Balázs. – Egy rendkívül nagy presztízsű bentlakásos magániskolába járok, ahol naponta három-négy 65 perces órám van, majd másfél óra sportolás. Ezek a tanórák jól fókuszálnak a való életben is gyakran felhasználható tudásra és készségekre, mint például kommunikáció, kollaboráció, problémamegoldás, kritikai gondolkodás – folytatta Balázs. – Nincs füzetem egyetlen órán sem, hiszen minden digitalizálva van, egyedül matek órán írok már csak a kezemmel. Amerikában semmit nem kell bemagolnom, rengeteg dolgozatnál használhatjuk a jegyzeteinket is, az idő legnagyobb részét azzal töltjük az órákon, hogy a különböző fogalmakat és az ok-okozati összefüggéseket megértsük. A tanítás másik fontos aspektusa, hogy a diákok sok önálló projekten dolgoznak, ahol nem meglévő információt kell megkeresniük, hanem az adatok feldolgozásával új nézőpontot, gondolatmenetet kell kitalálniuk. A különböző pályázatokra, német nyelvvizsgára, amerikai érettségire és kutatási programra való felkészüléssel együtt napi minimum két órát kell tanulnom az iskola után. Emellett van minden második szombaton iskola, és vasárnaponként érettségi felkészítő kurzusra járok – avatott be az iskolai életbe Balázs, akitől megtudtuk, hogy a diákok 85 százaléka az intézmény campusán lakik. – Itt sok programot szerveznek, de temérdek sportolási lehetőség közül is választhatunk, hiszen az iskolának van tenisz, kosár, amerikai focipályája, uszodája és edzőterme is. Én minden nap szörfözöm, az óceán csupán öt percre van – mesélte Balázs.

Balázs a Yosemite Nemzeti Parkban. A Yosemite indián eredetű szó, és grizzlyt jelent.

Amerikai érettségire, a kutatásra és német nyelvvizsgára készül

A mosonmagyaróvári fiú legutóbb a World School Debate Championship nevű versenyen vett részt. – Ez a világ egyik legrangosabb vitaversenye, ahol minden országból egy csapat képviselheti a nemzetet, és ezek a csapatok angolul vitáznak különböző témákban. Tavaly megfordultam magyar megmérettetéseken is. Az Édesanyanyelvünk versenyen országos döntőjén emlékérmet kaptam, illetve a Modell Európa Parlament versenyen pedig országos harmadik helyezést értem el. Most az elkövetkező pár hónapban nem fogok ilyen aktívan versenyezni, mivel az amerikai érettségire, német nyelvvizsgára és a Pioneer program által irányított kutatásomra koncentrálok – emelte ki Balázs.

Szabadidejében a jövőkutatással, a gazdasággal és a pénzügyekkel foglalkozik

Nemrégiben Balázs elvégezte a Stanford Egyetem Mesterséges Intelligencia kurzusát, most pedig a Pioneer Research Programban vesz részt, ahol diákok vezető amerikai egyetemi professzorokkal dolgoznak együtt egy-egy őket érdeklő téma kutatásában. A mosonmagyaróvári fiú kétkörös felvételi után, egyedüli magyarként került be. Itt először három hónapig csoportos előadásokon és kutatásokon vesznek részt a kiválasztottak, majd egy professzorral kutatnak az adott témában.

Balázs szabadidejében két témával foglalkozott már itthon is: a jövőkutatással, illetve a gazdasággal és pénzügyekkel. – A jövőkutatás a lehetséges, kívánatos és valószínű jövővel, az ezzel kapcsolatos nézetekkel és technológiai vívmányokkal foglalkozik. Engem nagyon foglalkoztat, hogy hová tart a világunk, egy-egy politikai és gazdasági eseménynek milyen következményei vannak, kik az érintettek, és kik profitálnak a történtekből. Mindemellett a jövőben felbukkanó technológiák is nagyon foglalkoztatnak. A pénzügyekkel akkor kerültem kapcsolatba, amikor gyakornokoskodtam egy befektetési cégnél. Itt vállalatokat, befektetési trendeket, és gazdasági szektorokat analizáltam – tudtuk meg Balázstól, aki a Pioneer programban a gig-gazdaság politikájával, a vállalkozói szellemmel, technológiai innovációval és politikával foglalkozik majd. – Ez a kutatási koncentráció a hallgatókat a gig-gazdaság által elindított folyamatban lévő technológiai, politikai és gazdasági átalakulásokba vezeti be, amelyek újradefiniálják a munka, a jólét, az innováció és a vállalkozói szellem jelentését a posztindusztriális (iparosodás utáni – a szerk.) kapitalista gazdaságokban. A program a következőket foglalja magában: a politikai gazdaságtan alapművei, elméleti viták a kapitalizmusról, a profitmotívumról, a magántulajdonról, az egyenlőtlenségről és a vállalkozások társadalmi felelősségéről, esettanulmányok a vállalkozói tevékenységről, a technológiai innovációról és a kormányzati szabályozásról, különösen az AirBnB és az Uber, valamint más, politikailag és gazdaságilag "bomlasztó" technológiák, valamint hazai és nemzetközi közpolitikai viták – tájékoztatott Balázs az előtte álló kutatásról.

Szörftúra Cerro Altoban. Napi másfél órát van vízen Balázs.

Honvágy helyett szörfözés

A tinédzser júniusig marad Amerikában, ekkor ér véget a tanév, s mint mondja, a pandémia miatt valószínűleg addig nem is fogja látni a családját. – A tanulás és a különböző programok szinte minden nap teljesen lekötnek, ezért nincsen túl sok időm a honvágyon gondolkodni. A családom és a barátaim hiányoznak, de tudom, hogy ebben az évben olyan lehetőségek és élmények várnak rám, amiket máshol nem tudok megkapni, ezért próbálok azokra fókuszálni – mondja Balázs, aki mint mint fogalmaz, az az álma, hogy felnőttként egy saját céget építsen fel.

Gig gazdaság (hakni gazdaság): gig economy az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal szerint olyan munkaerő, amely „egyszeri feladatokra vagy projektekre szerződik, és általában digitális piactereken keresztül bérlik fel alkalmi munkára”.