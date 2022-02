Zsófia még csak nyolc éves volt, amikor komolyan kezdett el foglalkozni a hegedűvel. Kezdetben magával ragadta a hangja, és elvarázsolta annak szépsége. Ahogy említi a fiatal lány: amikor először meghallottam, gyönyörű hangja volt. Mintha ének hangot hallottam volna. Nem volt kérdés számomra, hogy ezt a hangszert válasszam.

A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium végzős hallgatója jól választott, a hegedű az élete része lett. Ha megnézünk egy szimfonikus zenekart, számottevő hegedűs van a színpadon, mind a két szólamban. Hegedűs tehetségeket pedig folyamatosan igényel a piac.

- A hegedű nagyon természetesnek tűnt számomra mindig. Mondhatni kicsit hasonlít rám. Nagyon könnyen tudom kifejezni magam a hangjával. Sokszor megnyugtat amikor megszólaltatom, és megmutatja a zene a lelkiállapotomat is – fogalmazott lapunknak Buda Zsófia.

A fiatal lány az iskola mellett, szabadidejében is sokat foglalkozik a gyakorlással. A mai világban nincs könnyű dolguk a zenét tanuló diákoknak, hiszen a gyakorlás is nagyon sok időt követel a hallgatóktól, és fontos a pontos és a következetes időbeosztás is. Zsófia állítja: mindig motivált az iskolában. A közösség és a tanárok hozzáállása, segítsége nagyon fontos, de a diákok is nagy hatással vannak egymásra.

A romantikus darabokat kedvelő fiatal lány Henry Wieniawski egyik hegedűversenyének 3. tételét is előadta nemrég egy online nemzetközi hegedűversenyen, amit Szlovákia rendezett. A művet videón kellett a zsűrinek eljuttatni, a korona vírus miatt nem személyesen mutathatták meg tehetségüket a fiatalok. Zsófia arany diplomát szerzett a megmérettetésen, és a zsűri különdíját is kiérdemelte.

- Nagyon szeretem Wieniawski-t, egy igazi, romantikus zeneszerző. A d-moll hegedűversenye egy nagyon pörgős darab. Jól éreztem magam benne. Kifejezetten örültem az elismerésnek, szeretnék a jövőben is, sok ilyen szép sikert elérni – hangsúlyozza Zsófia.

A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium igazgatója, Baross Gábor szerint a versenyeken való szereplés sok tanulót motivál.

- A sikeres eredmények nagy büszkeséget jelentenek a résztvevő diákok mellett a tanároknak, az iskolának. A versenyre való felkészülés nagyon megterhelő folyamat, egy ilyen nemzetközi versenyt megelőzően. A fiataloknak ki kell lépni a komfortzónájukból, a megszokott ritmusból. A felkészülés intenzívebb gyakorlást igényel. Fontos megemlíteni, hogy bármilyen eredménnyel is végződik egy verseny, a felkészülésnek mindenképpen pozitív hatása van a fejlődésükre – tette hozzá az igazgató.

Tanulni életfogytig kell. Tartja a mondás, és Zsófia is hasonlóan gondolkodik. Most a felvételi a legfontosabb számára, de reméli, hogy az élet tartogat még számára ilyen szép élményeket, és eredményeket is.

- Szeretnék minél több darabot megtanulni, és még szebben játszani. Egyszerűen fejlődni szeretnék. A zenekari játék nagyon csábító számomra a jövőt illetően, mindenképpen szeretnék egy közösség tagjaként játszani, és megmutatni másoknak milyen szép hangszer a hegedű –zárta a szavait a fiatal tehetség.