Előadása végén európai szerepünkről beszélt. Emlékeztetett, tőlünk nyugatra keveset ismernek a magyar szellemről. Erősíteni kell a magyar öntudatot, Közép-Európa más nemzeteivel együtt küldetésünk, hogy ne engedjük veszni azt, ami a Nyugatban a miénk is. Novák Katalin az 1921-es soproni népszavazásra utalva köszönt el a hallgatóságtól. "Ki tudná jobban, hogy mit jelent akarni azt, ami magyar, a soproni polgároknál? Tanítsák hát a hűséget a magyarhoz ezután is gyermekeiknek, unokáiknak, nekünk, minden magyarnak."

A Liszt-központban megtartott rendezvényen Brummer Krisztián, a KÉSZ soproni elnöke köszöntötte az ünneplőket. Fellépett a Szilágyi Miklós karnagy vezette Fidelissima Vegyeskar, akik 26 éve, a kezdetektől résztvevői a közös ünnepségnek. Most is olyan aktuális műveket adtak elő, amik kapcsolódnak a magyarság és a kereszténység témaköréhez. Pataki András Jászai Mari-díjas rendező, a Soproni Petőfi Színház igazgatója Nagy László Havon delelő szivárvány című művéből szavalt részleteket. Szarka László, a Soproni Kálvin Kör elnöke a három keresztény szervezet korábbi közös ünnepeiről, a reformátusok soproni megjelenéséről és szerepükről is beszélt. A Luther Szövetség képviseletében Pelikán András lelkész köszönte meg Novák Katalinnak, hogy elfogadta a meghívásukat.

Az ünnepségen Csiszár Szabolcs soproni alpolgármester, valamint Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is részt vett. Barcza Attila köszöntőjében a kultúra megtartó erejét, közösségformáló és építő szerepét hangsúlyozta. Azt mondta, a kultúra gyarapít, erőt ad, reménységet a jövőre és tenni akarást a jelenben. Nemzeti himnuszunkat egy kálvinista magyar költő, Kölcsey Ferenc írta, egy katolikus zeneszerző, Erkel Ferenc zenésítette meg, de a nagyvilág magyarságának minden közössége, minden hívő és nem hívő magyar magáénak érzi. Nemzeti himnuszunk egy értékrend szerinti szövetség, amely a megmaradás útján tartja a nemzetet. A képviselő hozzátette, a közéletben, a politikában ezt a szövetséget érvényesítik akkor, amikor megvédik a magyar családokat, az otthonokat, amikor támogatják a gyermekeket nevelőket, az otthonteremtőket, az időseket.