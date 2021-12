Jóakarat hídja 50 perce

Missziójuk mások segítése - a rábacsécsényi házaspár már kenyeret is süt a rászorulóknak - galéria

Egykoron többen felkarolták őket – köztük lapunk alapítványa is –, most már ők támogatnak másokat szinte napi 24 órában. Dióhéjban így foglalhatjuk össze Pappné Boráros Beatrix és férje, Papp József történetét. A rábacsécsényi házaspár advent idején hétfőtől vasárnapig szállítja az élelmiszer- és ajándékcsomagokat a rászorulóknak. A Jóakarat hídja is segíti a munkájukat.

Pappné Boráros Beatrix férjével valóságos segítőpontot üzemeltet otthonukban. Fotó: Csapó Balázs

Papp József és felesége, Bea asszony szerény körülmények között él – egykoron a bank majdnem vitte a házukat a fejük fölül –, mégis olyan segítőpontot üzemeltetnek nyugdíjaséveikben, amely megyénkben egyedülálló. A teljesség igénye nélkül a győrújbaráti Csobolyó néptáncegyüttes, a Győri Ipari Parkban működő vállalatok és magánszemélyek bízzák adományaikat rájuk. Klasszikus közvetítő szerep az övék; oda juttatják a csomagokat, ahol a legnagyobb a szükség. Szenteste napján is viszik az ajándékokat „A kocsinkba tizenhat nagy, 160 literes zsák fér be. Ilyenekkel a napokban négyszer pakoltam meg az autót Győr­újbaráton, Rábacsécsény és a település között körülbelül 200 kilométert tettem meg. Mind a két nagy szobánk tele van ajándékokkal, adományokkal. Attól azonban nem kell tartani, hogy nem találnak gazdára szentestéig. A szegénység ma is nagy úr, sokan nélkülöznek” – mondta lapunknak József. „Úgy tervezzük, hogy az utolsó csomagokat 24-én kora délután kézbesítjük. Talán azok a családok örülnek majd a legjobban, akiknek az utolsó pillanatban kerül az asztalukra tartós élelmiszer, tészta, liszt, kis édesség. A gyerekek pedig mindig a játékokat várják a leginkább” – vette át a szót Bea asszony, aki idén kenyeret is nekiállt sütni a bajban lévőknek. Ők ugyanis sokra nem mennek egy-egy kiló liszttel, mert vagy gépük nincs, vagy a sütéshez szükséges energiaköltséget nem engedhetik meg maguknak. A házaspár oda jut­tatja a csomagokat, ahol a legnagyobb a szükség. Felvételünkön indul az egyik szállítmány a Téti Családsegítő munkatársainak közreműködésével. Fotó: Csapó Balázs Csalódások Amikor arról kérdeztük őket, hogy a találkozások során érik-e csalódások, azt mondták: „Sokkal több a sikerélmény, de igen, beszélni kell a rossz tapasztalatokról is. Nekünk is el kellett határoznunk, hogy szűrőket építünk be, gyakran kérjük a családsegítők szakmai segítségét, a téti szociális munkatársakkal például kiváló a kapcsolatunk. Azt követően döntöttünk így, hogy egy család mosógépet kért. Ameddig nem kapták meg, arról írtak, hogy a gyerekekre tiszta ruhát sem tudnak adni. Borzasztó volt látni, hogy szállítás után pár nappal az apuka az interneten kezdte árulni a gépet. Alkoholra kellett a pénz.” Benzinpénz A rábacsécsényi házaspár karitatív tevékenységét egyre nagyobb körben végzi, nemritkán átlépik a megyehatárt is. Vittek már csomagokat Pápára, Bábolnára és Banára is. Költségeik jelentős részét az üzemanyag teszi ki, ezért lapunk alapítványa, a Jóakarat hídja 200 ezer forinttal erősíti a missziójukat. Aki további „benzinpénzzel” támogatná őket, a következő számlaszámon teheti meg: 11773377-00195948.

