Köszöntőjében Kalmárné Dr. Hollósi Erika kiemelte, a kamara számára fontos küldetés a női vállalkozások támogatása, nem véletlen, hogy az intézményen belül Női Klubot is működtetünk, nagy sikerrel. A nők számára ugyanis egy vállalkozás alapítása és működtetése jellemzően több nehézséggel jár. A kamara titkára hozzátette, a projekt átfogó célja az osztrák-magyar határtérségi női vállalkozók gazdasági/piaci helyzetének javítása, mely során közös kompetenciafejlesztési mentorálás és bilaterális közösségépítés is megvalósult.

Borbély Sándor projektmenedzser a FEMskill projekt előzményeivel kapcsolatban elmondta, egy sok évvel ezelőtti tudástranszfer projekt keretében nemzetközi csapattal alakították ki a módszertant, mely projektnek a kamara is részese volt. A FEMskill módszertan erre a korábbi eredményre épül, melyet naprakésszé téve használtak fel a projektben. „Mivel a programhatóság 1 évvel meghosszabbította a programot, ezért jövőre a vállalkozó nők számára egy inkubációs programot hoznak létre. Ebben elsősorban a változásmenedzsment és válságmenedzsment témakörein belül arra fókuszálunk, hogy a Covid következményeit, a megváltozott körülményeket és az előre nem kalkulálható kihívásokat hogyan érdemes kezelni. Emellett Ausztriában egy innovációs napot is tervezünk és egy konferenciára is sor kerül, amely témája a női vállalkozók létével, problémáival kapcsolatos érzékenyítés lesz”- ismertette.

Potápi Rita, a projekt szakmai vezetője sikeresnek értékelte a vállalkozói mentorálás folyamatát. Kiemelte, hogy a magyar mentorok különösen kimagasló munkát végeztek, hiszen minden mentorált pozitívan jellemezte az együttműködést. „Az osztrák és magyar mentoráltak és a mentorok a projekt kezdete óta a FEMskill közösség tagjai. Ez az összetartás és a mentorok támogatása nagyban segítette a kezdő vállalkozásokat abban, hogy a kezdeti kihívások és a Covid hatásai ellenére vállalkozásukat működtetni tudják, különösen az új stratégiák, új termékek és szolgáltatások bevezetésével. Szeretném kiemelni, hogy a közös munka során az emberi összetartás is rendkívüli módon megmutatkozott”- hangsúlyozta. Potápi Rita arra is emlékeztetett, hogy bár a bilaterális együttműködés elsősorban az online térben valósult meg, ez azonban nem gyengítette, hanem erősítette a tapasztalatcserét. „Fontos megjegyezni ugyanakkor a résztvevők visszajelzései alapján, hogy a személyes találkozások lehetősége az üzleti kapcsolatépítés szempontjából még eredményesebbé tenné a projekt kimenetelét”.

Doris Horvath, a Dachverband burgenländischer Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen elnöke beszédében átütő sikernek nevezte, hogy a projekt keretében két határon átnyúló kapcsolat is létrejött: két magyar mentoráltnak osztrák mentorpárja lett. „Kiemelkedő eredmény továbbá, hogy a pandémia nem hiúsította meg a projektet, hanem folyamatos maradt a megvalósítás. A burgenlandi oldalon sikeresen megvalósult 6 tematikus tréning olyan témákban, mint például a személyes hatékonyság, vagy az üzleti tervezés. Az események, melyeken nagy számban vettek részt az osztrák mentorok és mentoráltak egyaránt, nagyban hozzájárult a vállalkozások kompetenciáinak fejlesztéséhez”- tette hozzá. Doris Horvarh a jövő évre vonatkozóan elmondta, 2022 márciusában Nők a gazdaságban címmel nemzetközi konferenciát szerveznek, remélhetőleg személyes részvétellel.