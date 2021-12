A családban sok kis szorgos kezecske segít a készülődésben Brigittának. – Nem szoktam idegeskedni az ünnepek miatt. Céltudatosan megyek vásárolni, tudom, honnan mi kell. A gyermekeim tejcukorérzékenyek, erre oda kell figyelnem. Az ünnepekkor természetesen nálunk is vannak sütemények, amiket négy nappal korábban kezdek el sütni. Mindig akad olyan gyerek, aki szívesen segít ebben is, de közös családi program a mézeskalács-díszítés is.