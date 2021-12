– A különféle túrák mellett terménynapokat is tartunk majd, itt például őshonos gyümölcsökkel – például az alma- vagy a körtefélék – ismerkedhetnek meg a látogatók. A felhasználásuk mellett a hozzájuk kötődő népi hiedelmekről is lehet hallani. Egyszóval átfogó ismereteket kínálunk az adott témában. Rengeteg gyógy- és fűszernövény is van az ökoparkban, melyeken keresztül akár egész tájegységeket tudunk bemutatni az érdeklődőknek. A részletes programok kidolgozása folyamatban van – tette hozzá a Pisztráng Kör Egyesület elnöke.