A korábbiaknál többször érkezett a gólya Jánossomorjára tavaly: 65 kisbaba születésének örülhettek a családok és persze maga a város. A 2021 második félévében születetteket a napokban ünnepelték a hagyományos, félévi városi babaköszöntőn. A város, a védőnők és a művelődési ház által közösen rendezett, különleges ünnepségből ez volt a tizedik. A korábbi születésszámok pár éve stabilizálódtak átlag évi 50–55 körül.

A mostani 65 kisbaba ezért is örömteli és reménykeltő szám. Mindenki bízik abban, hogy a tendencia megmarad a következőkre is. Jánossomorja önkormányzata az utóbbi években helyi családtámogatásokkal is igyekezett segíteni a helyi fiatalok itthon maradását, a kisgyermekes családok helyzetét.

– Nemrég adtuk át az új csoporttal bővített, felújított bölcsődét, de már most szóba került a további létszámnövelés igénye – mondta el a családoknak köszöntőjében a rendezvényen Lőrincz György jánossomorjai polgármester. Az eredményes akciók közé sorolta a telekkialakítást is: a kisváros két új utcát nyitott, ahol több mint 40 fiatal család építkezett. Több apróság már ezekből az utcákból érkezett az utóbbi babaköszöntőkre.

A fogadáson az önkormányzat ajándékai között egy százezer forintos babakötvény is található az újszülötteknek.