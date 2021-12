A mentők szén-monoxid-érzékelője megszólalt, amikor a helyszínre értek. A hivatásos tűzoltók, majd a gázszolgáltató mérései is igazolták a mérgező gáz jelenlétét a lakásban. A szolgáltató megállapította, hogy rossz a légellátottság, és a gázkazánt is lezárta. A lakót szén-monoxid-mérgezés gyanújával kórházba szállították. Az eset is rámutat arra, hogy érdemes beszerezni egy megbízható szén-monoxid-érzékelőt, aminek szavatossági ideje maximum 7–10 év.