A szemvizsgálat ideális esetben rendszeres szűrővizsgálat jelleggel kerül be a naptárunkba. Akkor is javasolt elvégeztetni, ha éppen nincs probléma a látásunkkal, a szemvizsgálat során ugyanis számos egészségügyi probléma kiszűrhető. A szemfenéki erek megmutatják többek között az ingadozó vagy magas vérnyomás jeleit, de a cukorbetegség és a gyakran örökletes zöldhályog első jelei is észrevehetők, még a tünetek megjelenése előtt. Különösen fontos a szemvizsgálat a kontaktlencsét viselőknek, a szemvizsgálat ugyanis jelzi, ha esetleg a szaruhártya rosszul reagál a kontaktlencsére vagy lerakódások miatt károsítja szemünket. A vizsgálat után tanácsot kaphatunk, hogy változtassunk a használatán.

Iskolakezdés előtt pedig érdemes gyermek szemvizsgálatra bejelentkezni, amelyhez speciális tapasztalat és eszközök szükségesek. A gyermekek szemét a nagy fokú alkalmazkodó képesség miatt másképp kell vizsgálni, mit a felnőttekét. Gyerekeknél panasz nélkül is szükség lehet szemüvegre. Ha időben felfedezik a rejtett hibát, sok esetben átmeneti szemüvegviselésről lehet beszélni.

A Trend Optika szakemberei kétévenkénti, negyvenéves kor felett pedig éves szemvizsgálatot javasolnak, ekkor kezd el romlani a szem alkalmazkodó-képessége. A szem veszít a rugalmasságából, s emiatt távolra tekintést követően hirtelen közelre váltva a fókuszálás hosszabb időt vesz igénybe.

Akinek magas a vérnyomása vagy a családjában előfordult zöldhályog, cukorbetegség, annak fokozottan érdemes teljes körű szemvizsgálaton részt vennie. Olyan optikát keressünk, ahol szemész szakorvos, tapasztalt, innovatív optometrista végzi a szemvizsgálatot – ilyenek a Trend Optika üzletei. A Trend Optika legmodernebb eszközökkel felszerelt szemészeti rendelőiben a teljes körű szemvizsgálat során a látásromlás célzott vizsgálata mellett szemfenék-vizsgálat és szemnyomásmérés is történik. A szemvizsgálat során a computeres mérést szubjektív vizsgálat egészíti ki, utóbbi során a Trend Optika szakembere felméri az egyéni igényeket és szokásokat, mint a kényelmes olvasási távolság és a monitorhasználat. A teljes körű szemvizsgálat eredményeként készíthető el a személyre szabott szemüveg vagy kontaktlencse. (x)