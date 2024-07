A jó munkahelyi légkör, a dolgozók megbecsülése és az odafigyelés nemcsak toborzáskor vonzó a munkavállalók szemében, de segít megtartani is őket. Jól tudják ezt a Dana Hungary Kft.-nél is, ahol a versenyképes bérezés és a változatos karrierlehetőségek mellett a dolgozók testi-lelki egészségének a támogatása is a kezdetektől része a cégkultúrának. Ezt szolgálják többek között azok a programok, amelyek rendszeresen lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkatársak a munkaidőn kívül is összejöjjenek, megismerjék egymást és kikapcsolódhassanak együtt.

Ilyen a vállalat családi napja is, amelynek az eddigi években mindig a négy győri gyáregységének valamelyike adott helyet, idén először azonban külső helyszínen találkozhattak a munkatársak és családjuk. Egy Győrhöz közeli horgásztó partján csaknem ezer ember gyűlt össze, ami rekord részvételt jelent. Újdonság volt az is, hogy a családi nap külön tematikát kapott: a nap a retró életérzés jegyében telt, amely a programokban és az ételekben is megnyilvánult. A résztvevők, ha csak néhány órára is, de visszacsöppenhettek a múltba.

Azok, akik átélték azt a korszakot, nosztalgiázhattak egy kicsit, a fiatalabbaknak pedig kuriózum volt a sok korabeli utalás.

– mondta Somogyi Judit, a vállalat elkötelezettségi programjaiért felelős személyügyi vezetője.

Közel 1.200 ember dolgozik a győri kampuszon, azaz a négy gyáregységben, ezért fontosak a hasonló rendezvények, ahol kötetlenül, családias hangulatban lehetünk együtt. Ilyenkor egy kicsit jobban megismerjük egymást, ami a munkahelyi hangulatra is hatással van, és az összetartást, a lojalitást is erősíti.

– mondja a személyügyi vezető. A többszörös Top Employer díjas multinacionális vállalatnál – ez az elismerés a régió legjobb munkáltatóit illeti – már év elején minden kollégával megosztják az éves programtervet. Ennek köszönhetően már most készülhetnek például a szeptemberi főzőnapra, amelyen minden évben harmincnál is több csapat méri össze a főzőtudását.

A közös szabadidős programok világszerte népszerűek, függetlenül attól, hogy melyik Dana-lokációról beszélünk éppen. Kiemelten kezelik az egészségmegőrzést, a vállalat a mindennapokban is támogatja a dolgozók egészséges életmódját, többek között edzőtermi bérlet támogatással, s hamarosan havi egy gyümölcsnapon friss gyümölcsökkel ösztönzi az egészséges táplálkozást. A cégnél elérhető, előrendelhető ebédmenük között pedig mindenmentes opció is elérhető, gondolva a speciális étkezési igényű kollégákra.