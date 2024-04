A kínai SEMCORP-csoport beruházásán zajló kivitelezés érdekességeiről és hátteréről Suppán Máté projektvezető beszélt.

Az LG Chem, a CATL és a Samsung SDI által gyártott, valamint a BYD elektromos járműveiben használt akkumulátorok egyik fő beszállítójaként a kínai cégcsoport 2020-ban jelentette be a debreceni beruházást. Az első ütemben egy közel 100 ezer négyzetméteres területen kiépülő gyár építését irányozták elő.

Suppán Máté, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. projektvezetője.

Fotó: Nagy Mihály / Forrás: magyarepitok.hu

A logisztika a legnagyobb kihívás

A WHB a mélyépítés és az előregyártott vasbetonszerkezet-építés után lépett be a projektbe 2022 júniusában, miután elnyerte az első szerződéses csomagját a beruházásban. Az új üzem egyik fő elemeként a gyártócsarnok jött létre, amelyhez több kiszolgálóegység tartozik. Utóbbiaknál a WHB szintén szerepet vállalt, így a főraktárcsarnok és a veszélyeshulladék-tároló raktár munkáit is ők végzik.

Néhány hónappal később a WHB egy újabb tendert nyert el a projektben, a fentinél jóval nagyobb volumenben. A komplett építészeti befejezés, a tiszta terek építése, valamint az acélszerkezet építése tartozott ide, a teljes elektromos és gépészeti kivitelezéssel egyetemben.

Suppán Máté elmondta, a gyárban telepítendő technológia önmagában nem támaszt extra kihívást a WHB felé, inkább a szervezésre kell figyelniük, a párhuzamosan futó munkák egyeztetésével és ütemezésével. A logisztika terén kihívást jelentett például, hogy a gyártósorok hamarabb érkeztek meg, mint ahogy azok beépíthetők lettek volna, ezért a nagy értékű gyártósorok fedett, védett elhelyezését órákra bontott logisztikával kellett kezelni...

A WHB sorra nyerte a tendereket

A projektvezető szerint a WHB jó teljesítményének köszönhető, hogy a belépése után az összes profiljába vágó tendercsomagot már ők nyerték. A WHB által elnyert, összesen négy szerződéssel a magyar cég vállalása összességében 48 ezer négyzetméterre vonatkozik a debreceni SEMCORP-gyárban. Szintén a WHB nyerte az összes gyáregység aktív tűzvédelmi rendszereinek tervezését, engedélyeztetését és megvalósítását tartalmazó szerződést.

Egy további fázist jelentett a WHB által elnyert negyedik szerződéses csomag, amely az energiaépület kivitelezésére vonatkozott. Ebben az épületben a technológiai víztisztító rendszert, illetve az összes olyan rendszert a WHB építi be, amely a gyártási folyamatokhoz szükséges.

– Magyar viszonylatban páratlan volumennel bíró gépészeti központról beszélünk. Elég hozzá annyi, hogy erre már a 30–40 éves releváns szakmai tapasztalatokkal bíró szakembereink is felkapták a fejüket – mondta Suppán Máté.

Döntő volt a stabil pénzügyi háttér

A WHB fent leírt térnyeréséhez a beruházásban az egyik kulcselem az első tender elnyerése volt. A projektvezető szerint ebben sokat számított, hogy a WHB financiálisan az egyik legerősebb, ha nem a legstabilabb cég az ágazatban, és nincsenek likviditási gondjai.

A WHB rugalmasságát az is növelte, hogy a cégcsoportján belül saját elektromos és gépészeti cégeire is tudott támaszkodni, s az is segítette a projektet, hogy az egyik tendercsomag teljes tervezési feladatait szintén a cégcsoporthoz tartozó TSPC Kft. végezte el.

Eltérő munkakultúra

Bár a WHB rendelkezik külföldi gyárberuházások tapasztalataival, a kínai kultúra és a kiemelkedő építési volumen is új vonalat jelent nemcsak a vállalat, hanem az egész magyar építőipar számára. Értékes tapasztalatot hoz az eltérő cégkultúrával történő megismerkedés, ami a jövőben még jól kamatozhat. „Már az első tender során a 2021-es tárgyalásokon érezni lehetett az eltérő dinamikát és az eltérő mélységeket. A kínai partnerek olyan dolgokra is rákérdeznek, amelyek mondjuk egy magyar és egy európai cég között nem kérdés, mert a szokásaink hasonlóak. További eltérés, hogy az európai normákhoz képest a munkafolyamatok strukturáltsága helyett inkább az impulzívabb és hierarchikus jellegű működés jellemző” – mondta Suppán Máté.

Szintén másfajta gondolkodást eredményez az eltérő munkaerőpiaci háttér. „Amikor például Kínában gyorsítani kell egy projekten, akkor nem gond másnaptól 100–200 embert újonnan bevonni a munkaerőpiacról. Magyarországon ezzel szemben a szakképzett munkaerő tekintetében ez teljesen kizárt.”

A projektvezető hozzátette: az, hogy nemcsak a kínai beruházók gyárépítéssel kapcsolatos elvárásait ismerték meg, hanem tapasztalatokat nyertek a mentalitásról, a kulturális sajátosságokról és a kommunikációról is, nagy előnyt jelenthet a jövőben.

A WHB az általa vállalt munkálatokat tekintve mintegy 84 százalékos készültségi szintnél tart. A debreceni fejlesztésnél megszerzett tudás hasznosítására máris példát ad a SEMCORP-projekthez képest később beindított, szintén debreceni CATL-beruházás, amelyben szintén sikerült szerephez jutnia a WHB-nak. (x)