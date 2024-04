Krivarics Ádám Németországból tért haza és kezdett el dolgozni a WHB-nál, s arra a kérdésre, hogy mennyit hozott magával haza a kinti tapasztalatokból, őszinte választ adott. „Ott minden folyamatra van egy kiforrott rendszer, olyan területeken is, ahol a magyar építőipar még gyerekcipőben jár. Van, ahol az én távozásom idején, vagyis 2019-ben tartottak ott, ahol mi most a WHB Csoportban” – mondta. Azt is kifejtette, hogy a rendszerben gondolkodó és jó értelemben sarkos német mentalitás a mai napig nagyon közel áll hozzá.

Krivarics Ádám, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. vállalkozási igazgatója. Fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu

A szakembert leginkább a változások embereként lehet leírni, erre az attitűdre az utóbbi évek piaci változásai is ráerősítettek. „Egészen más szemléletre van szükség, és máshogy kell a vállalkozási csapatot felépíteni, mint korábban. A piaci munkáknál a kínai, török és egyéb külföldi cégek jelenléte miatt csak egy nagyon jól kidolgozott ajánlattal lehet belépni az árversenybe, ráadásul az utóbbi 1–2 évben az építőipari GDP jelentős hányadát a külföldi cégeket vonzó ipari beruházások teszik ki. Az állami beruházásoknál szintén hasonló versenyt tapasztalunk, jóval kevesebb munkára tudnak jelentkezni a hazai cégek” – tette hozzá Krivarics Ádám. „Ezt tetézi, hogy számos cég áron alul is bevállal munkákat azért, hogy fenntartsa a foglalkoztatottságát, amíg újra beindul az iparág. Ez egy nagyon nehéz játszma, és éppen ezért csapatmunka kell hozzá minden szinten, a tervezéstől a kivitelezésig.”

Miért olcsóbb a külföldi versenytárs?

A külföldi cégek térnyerésére sokan a piacvédelmet tartanák a jó megoldásnak, Krivarics Ádám azonban máshova helyezi a fókuszt: megvizsgálná annak a lehetőségét, hogy a külföldiek bizonyos folyamatokat hatékonyabban csinálnak.

– A magyar építőipar kicsit elkényelmesedett a korábbi években. Ki kell lépni a komfortzónánkból és megnézni, hogy miért vagyunk drágábbak. Kiderülhet például, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyeket hagyományosan itthon szerzünk be, annyival olcsóbban csinálják meg a szomszédban, hogy megéri váltani. Nyitni kell a spektrumot, akár a szokásos alvállalkozói körön is túl tekintve – mondja.

Elmondása szerint a versenyt többek közt úgy lehet felvenni a külföldiekkel, hogy az előkészítésre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek. „Nem elég például nagyvonalúan megadni, hogy mennyi a beton ára. Le kell modellezni, hogy adott mennyiségű beton rendelkezésre áll-e a környéken, milyen típusú, mikor szállítjuk ki, figyelembe vettük-e az időjárási körülményeket. A nüanszok fognak ugyanis dönteni, annyira kiélezett az ágazat helyzete.”

A régi világ elmúlt

A WHB szakembere szerint az a világ elmúlt, amelyben egy tapasztalt kolléga megkapta a projektet, majd két hét múlva jelentkezett, hogy beárazta. Sokaknak ki kellett lépni a komfortzónájukból, hiszen többek közt az online felületek összehangolt használata is új elem volt a korábbi munkamódszerhez képest. A gyors cselekvéseket és döntéseket igénylő tenderekhez kiváló hátteret ad, hogy a WHB tulajdonosai operatív szinten képben vannak, és kellően rugalmasak egy-egy projekt támogatásához.

A folyamatos fejlődésre jó példa a CATL debreceni beruházása, ahol a tender szakmai anyagára a WHB nagyon jó visszajelzéseket kapott. Ebben a cég egyre bővülő kínai tapasztalatai is közrejátszottak.

A kivitelezőrészleggel történő együttműködést segíti, hogy a kivitelezésért felelős szakembereket bekapcsolták az ajánlat¬adás döntő szakaszába. Tavaly óta pedig immár a cégcsoport tagjaként működik az innovatív szemléletű, mesterséges intelligenciát alkalmazó, külföldi irodával is rendelkező tervezőcég, a TSPC Csoport is. Utóbbi az AI által kínált, jelenleg még beláthatatlan lehetőségek, a digitalizáció kiaknázásában is nagy jelentőségű.

Rendszerben kell gondolkodni

Krivarics Ádám beszélt a minőségi munkához szükséges alapértékekről is, kiemelve a közel 30 fővel működő vállalkozási részleg alacsony fluktuációját. „Szerintem azt kell csinálni, amit az ember szeret, mert onnantól kezdve megvan az a motiváció és ambíció, amivel eredményessé lehet válni” – mondta a számára talán legfontosabb belső attitűdről.

További kulcselem szerinte a rendszerszemléletű hozzáállás, a cégcsoport társcégeivel történő hatékony együttműködés és a rendelkezésre álló szoftverek használata. „Utóbbiak elsajátítása sok esetben túlesik a komfortzónákon, de nélkülük csak komoly túlóramennyiséggel tudjuk elvégezni azt a munkát, amit a számítógépek elvégeznek helyettünk” – hangsúlyozta a vállalkozási igazgató.

A fentiek fényében nem meglepő, hogy Krivarics Ádámnak nem kedvenc projektje, hanem „kedvenc folyamata” van a munkája során: maga a fejlődés. „Hogyan lehet a vállalkozási csapatot még jobban összekovácsolni, hogyan tudunk a cégcsoport többi tagjával együtt előrébb lépni, újításokat bevinni a munkánkba, eközben az esetleges súrlódásokat is kezelni. Nekem igazából ez adja a motivációt!” (x)