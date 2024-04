A címmel az önkormányzatok környezetbarát közlekedést támogató, azon belül is a kerékpárral történő munkába járást elősegítő intézkedéseit ismeri el a közlekedésért felelős tárca. Dr. Dézsi Csaba András polgármester szerint a díj egy pozitív visszajelzés, hogy jó úton jár a város a zöldkoncepció megvalósításában.

„Jelentősen előreléptünk azon a területen, ami városunk zöldkoncepciójának része. Célunk, hogy népszerűsítsük a városunk közösségi közlekedési lehetőségeit. Ezért vezettük be a kedvezményes helyi járatú bérletvásárlási lehetőséget a győriek számára. A károsanyag-kibocsátás szempontjából a kerékpározás a legjobb megoldás, ennek ösztönzésére pedig folyamatosan fejlesztjük a kerékpárút-hálózatunkat” – fejtette ki a városvezető.

Dr. Dézsi Csaba András hozzátette, jelentős fejlődés tapasztalható a kerékpárutak állapotában, ám mint minden infrastrukturális fejlesztés esetében, itt is van még tennivaló. Kerékpáros-szakemberekkel együttműködve, folyamatosan vizsgálják a felújításra váró szakaszokat, és lépésekben haladva, módszeresen hozzák rendbe az elhasználódott burkolatokat. Mindezeken kívül folyamatosan fejlődik a közösségi kerékpárhálózat is Győrben, az elmúlt időszakban három új GyőrBike-állomás létesült a vármegyeszékhelyen: a Famulus Hotelnél, a Mészáros Lőrinc utcai kollégiumnál és a Vásárcsarnoknál.

Győrben 2020 és 2023 között majdnem 30 kilométer kerékpárút újult meg, ebből 2022-ben közel 7 és fél kilométer. Az önkormányzatnak számtalan ötlete van a kerékpárút-hálózat fejlesztésére, példaként említhető a Pápai út bekapcsolása a rendszerbe; a tervezett útvonal alapjai már ma is láthatóak a Babaliget környékén. A polgármester elmondta azt is, hogy a városban már vannak olyan szakaszok is, amelyeknek a konkrét kivitelezését már el is kezdték, és természetesen vannak olyanok is, amelyek még a tervezési szakaszban vannak.

A 2023-as Kerékpárosbarát Település pályázat elbírálásánál tucatnyi szempontot vett figyelembe a bírálóbizottság: vizsgálták az úthálózat hosszát és állapotát, a tervezett és végrehajtott fejlesztések minőségét, sőt a kerékpáros-szervezetekkel való együttműködés hatékonyságát is. Győr esetében sokat nyomott a latban az a tény is, hogy a város tavaly elfogadta a Fenntartható Városi Mobilitási Tervét, amely koncepciójában a kerékpáros-közlekedés folyamatos fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Segített a cím elnyerésében az is, hogy szintén tavaly elkészült Győr kerékpárforgalmi fő hálózati terve, amelynek alapján tervezetten folytatódhat a hálózat fejlesztése.

A város polgármestere kijelentette azt is, hogy Győr megpályázza majd a 2024-es kiírást is, és reménykedik benne, hogy azon a pályázaton is jól szerepel majd a Folyók Városa. Egy azonban már most is biztos, a „Kerékpárosbarát Település” táblával mostantól több helyen is találkozhatnak városszerte a kerekesek.

