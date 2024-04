Indul a kerti szezon: a támfalak és rézsűk is megújulhatnak a Leier új termékeivel

Ahogy minden évben, idén is a vásárlói igényeknek megfelelően frissült fel a Leier térkő-kínálata. Változott többek között a színpaletta: a monokróm, fekete-fehér színvilág kezd kimenni a divatból, helyette újra bejönnek a lágyabb földszínek, a sárgás, barnás, bézses árnyalatok. Igaz, még mindig jelentős mennyiség fogy az előbbiből is, sok hasonló stílusú családi ház ugyanis még nem készült el, vagy – ahogy az lenni szokott – utólag egészül ki kültéri burkolattal, kerítéssel.

Az biztos, hogy bármilyen színben is gondolkodunk, a Leiernél biztosan találunk megfelelő tér- és kerítéskövet, legyen szó modern, klasszikus, vagy rusztikus stílusú épületről. Brieber László, a Leier díszburkolat- üzletágvezetője elárulta: összesen 14 féle kerítéskőből választhatunk, ha pedig ezek kombinációit is számba vesszük, 34 variációval egészíthetjük ki az otthonunkat. Ez lehetőséget ad arra, hogy egyedi legyen a házunk, mégis biztosak lehetünk benne, hogy harmonikus lesz a végeredmény.

A színtrendek változása a teraszburkolatokon is tetten érhető, a sötét színek mellett ezekből is több meleg, barnás árnyalatot kínál a Leier. A fagyálló, 4 cm vastag lapok szárazon is lerakhatók – úgynevezett alátétpogácsák segítségével -, a nyitott fugák biztosította rejtett vízelvezetés pedig különösen kényelmessé teszi a használatukat. A 40x40 és 40x60 cm-es méretű lapok könnyen letehetők, és többféle felületkezeléssel kaphatók. Különösen ellenálló például a háromszoros felületkezeléssel ellátott, polimeres kezeléssel impregnált Gaia típus. A térkövek ideálisak medence köré is, ebben az esetben a Leier szakemberei díjmentes lapkiosztási tervet készítenek, a lerakás ugyanis ezeken a helyeken speciális tapasztalatot igényel, hogy a végeredmény esztétikus legyen.

A Leier burkolatok nemcsak az építőanyag-telepeken, hanem a cég központjában található bemutatóteremben is megtekinthetők, itt szakemberek segítenek megválaszolni a burkolással kapcsolatos kérdéseket is.

Nem omlik a rézsű, nem mállik a magaságyás

Aki kertépítésben, a zöldfelületek fejlesztésében gondolkodik, annak jó hír, hogy a Leier továbbfejlesztette tavaly megjelent rézsűkő-rendszerét is. Ennek elemeivel esztétikussá és könnyen kezelhetővé változtathatók a támfalak és rézsűk, az elemeket pedig akár lépcsővel is kiegészíthetjük. A rézsűkő-rendszer telepítéséhez még szakembert sem kell hívni, egy ügyes kezű kerttulajdonos egy hétvége alatt boldogul vele, amiben a Leier részletes útmutatója és videói segítenek.

Az alulról nyitott elemek gyakorlatilag egy keretet biztosítanak, a beléjük ültetett növények pedig lehetőséget kapnak, hogy a gyökereikkel átszőjék a talajt, ezzel tovább stabilizálva és megóvva az eróziótól. Örökzöldek, díszfüvek, virágzó évelők egyaránt ültethetők a rézsűkövekbe, amelyekben előre kialakított helye van a csepegtető öntözőrendszernek is, amennyiben szükség lenne rá. Az elemeket felülről lezárhatjuk egy-egy lépcsőelemmel, utóbbit egyébként kerti tipegőkőként is alkalmazhatjuk a gyepen.

Az idei kerti szezon slágerterméke minden bizonnyal ismét a Durisol magaságyás lesz. A Leier saját fejlesztésű, Durisol névre keresztelt építőanyaga teljes mértékben „zöld”, azaz környezetbarát: a kompozit anyag természetes összetevőkből készül, így megfelel a fenntartható kertészkedés alapelveinek. A hulladékfa felhasználásával, cementkötéssel és rozsdamentes acél kötőelemekkel gyártott Durisol extra tartós, a belőle készülő dekoratív magaságyást pedig többféle alakzatban kínálja a Leier. Sőt, a klasszikus barna mellett már fekete színben is kapható, gondolva a modern családi házakban élő kertbarátokra is.

- A Durisol magaságyások ötéves története alatt bebizonyosodott, hogy az anyag nem fakul, nem mállik szét, teljes mértékben fagyálló, és átengedi a felesleges vizet, így ideális környezetet biztosít a növényeknek. A kertészkedőknek pedig kényelmes gondozást, hiszen hajlongás nélkül művelhetők az ágyások – mondja Brieber László.

A magánkertek mellett a Durisol a köztereken is egyre több helyen jelenik meg, legutóbb Győrújfalura kerültek ki köztéri magaságyások, Budapesten és Sárváron pedig közösségi kertek művelőinek nyújt lehetőséget a városi kertészkedésre.

A papok is koptatják

Számos hazai közterület is a Leier termékeinek felhasználásával újult meg a közelmúltban; a fertőszéplaki Széchenyi-kastély környékének burkolásához például a cég Castrum Antik és Patio térköveit használták, ahogy a szombathelyi hősi emlékmű környezetének megújításához is. A budapesti Operaház körül is Leier díszburkolat van, Győrben pedig a püspöki palota és a Hittudományi Főiskola udvara kapott Leier díszburkolatot.

Győrben számos közterület, tér vár még felújításra, ezek mindegyikéhez tudunk dekoratív, minőségi és stílusban illő burkolatot kínálni. A Leier-termékek tartósságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a közel tíz éve leburkolt Honvéd liget térkövei mit sem veszítettek a minőségükből, a nagy igénybevétel ellenére sem. Amellett, hogy térkövekkel költséghatékonyan burkolhatók le a közösségi terek, az ökológiai lábnyomuk jóval kisebb, mint a gyakran többezer kilométerről ideszállított természetes kőzeteknek, nem utolsósorban pedig mindegyik hazai gyártású termék.

