Targoncavezető

A targoncavezetői munkakör egy rendszeresen visszatérő lehetőség raktáros munkakörnyezetben. Előfordulására a városra specializálódott VacAllas.hu weboldalán is több alkalommal volt már példa. Az ilyen jellegű pozíciók feladatköre természetesen az anyagmozgatás köré összpontosul. Betöltői tevékeny szerepet vállalnak a kiszállítandó áruk összekészítésében, a bejövők lepakolásában és raktárban történő elhelyezésében.

Emellett tevékenységeik az árukezelésre is kiterjednek, amelynek alkalmával dokumentálják a mozgatott áruk mennyiségét és típusát, továbbá ellenőrzik a beérkező áruk minőségét és állapotát. Munkájuk során fokozott figyelmet kell fordítaniuk a biztonságra, vagyis, hogy a targoncát biztonságosan használják, és hogy az áruk mozgatásakor ne okozzanak sérüléseket vagy károkat. Mindezek mellett pedig olykor a targoncák karbantartásában, a kisebb javítások elvégzésében is közre kell működniük.

Áruösszekészítő, komissiózó

Az áruöszekészítő, avagy komissiózó az egyik legkönnyebben elérhető raktári munka. Jellemzően ezen pozíciók semmilyen képesítést, speciális iskolai végzettséget vagy tapasztalatot nem várnak a pályázóktól, csupán a megfelelő hozzáálláson és a fizikai állóképességen van a hangsúly.

A feladatok ebből fakadóan egyszerű, betanított tevékenységekből állnak. Ezek között említendő például a rendelések összekészítése, ami az egyik legfőbb teendője a pozíció betöltőinek. Ennek során a megrendelések alapján kiválogatják a szükséges tételeket a raktárból, illetve összegyűjtik azokat a szállításhoz. Sok esetben a csomagolást is ők végzik, biztosítva az áruk biztonságos és sérülésmentes szállítását. A csomagokat rendszerint címkézik is azok könnyebb azonosítása és kezelése érdekében. Ezen teendőik pedig némi dokumentációval is kiegészülnek, amelyekben feljegyzik a szállított árukat és azok állapotát.

Raktári csoportvezető

A tapasztalt raktárosok előtt pedig akár csoportvezetői állások is megnyílhatnak Vácon. Ezen munkalehetőségek kapcsán természetesen már jóval nagyobb felelőségekkel kell számolni. A raktári csoportvezetők ugyanis a raktári folyamatok hatékony működtetéséért felelnek, ami több komplex tevékenységet is magában hordoz.

Ezek egyike a csapatmenedzsment, amelynek értelmében a csoportvezető felelős az alatta dolgozó munkatársak irányításáért, felügyeletéért és motiválásáért. Emellett a feladatokat is ő priorizálja, azaz fontossági sorrendet állít fel közöttük, hogy ily módon biztosítsa a munka gördülékenységét. Rendszerint részt vesz az ellátási lánc menedzselésében, ideértve az áruk beérkezését, tárolását és kiszállítását.

Ezt természetesen minőségellenőrzési feladatok is kísérik, mikor is megbizonyosodik arról, hogy a kimenő és a bejövő áruk is megfelelő állapotban vannak. Mindezek mellett pedig a munkakör számos kapcsolattartói tevékenységgel is együtt jár, beleértve például a más osztályokkal, vezetőkkel vagy akár a szállítókkal való folyamatos kommunikációt.