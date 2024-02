Az SGS Protection Kft-t 2019-ben alapították családi vállalkozásként, mint a Bunzl Magyarország kiemelt régiós partnere. Ez a szegmens, ahol egy helyen található meg munkavédelem, munkaruházat, ipari és személyi higiénia, illetve csomagolás technika még nyitott volt ezen a területen.

- Három fővel indítottuk el vállalkozásunkat, Sopronban a Teleki Pál utca 24. szám alatt, ahol hosszú nyitvatartással várjuk vásárlóinkat. Egy éve hoztuk létre könnyen kezelhető webshopunkat. Ma már minden vásárlónk számára elérhetőek a termékeink a www.sgsprotection.com oldalon található webáruházunkban. A tavalyi év nagyon termékeny volt számunkra, hiszen a webshop megnyitásával szükség mutatkozott egy raktár kialakítására is, hogy a megnövekedett forgalmunkat innen tudjuk megfelelően kiszolgálni. Ez a logisztikai központ Sopronban a Csengery utca 32. szám alatt kapott helyet. Jelenleg nyolc fő dolgozik a SGS Protection Kft-nél, amire szükség is van, hiszen egyre több partnerrel dolgozunk együtt - mondta el Süle Zoltánné Krisztina. Hozzátette, a cégvezetés a klasszikus alapokon nyugvó kereskedelemben hisz, de szem előtt tartjuk az innovációt, amint ez a webshop kialakításánál is fő szerepet játszott, és sikerült egy nagyon vevőbarát oldalt létrehoznunk. - Mindig keressük az újat, a személyre szabott, jobb és jobb megoldásokat, az egyediséget.

Fotó: Szalay Károly, SGS Protection

- Széles körben tudjuk kiszolgálni partnereinket, bármely munkaterületről is érkezzenek, legyen az építőipar, vendéglátás vagy egészségügy. Rendszeresen veszünk részt nemzetközi kiállításokon, képzéseken, nyitottak vagyunk az új dolgokra. Fontos számunkra a minőség, így találtunk rá a francia cégre, a Nine Worths-re is (korábban North Ways), akinek kizárólagos magyarországi forgalmazói lettünk. A Nine Worths márka egy fiatalos, dekoratív, szinte utcai viseletű munkaruházat. Külön öröm számunkra, hogy hölgyeknek is több modellben elérhető. Mostanra tizenhét viszonteladó partnerünkkel együtt dolgozunk azon, hogy ez a márka Magyarországon ismert legyen - fejtette ki.

A dinamikus fejlődő vállalkozás a közelmúltban betekintést engedett az érdeklődőknek a raktárépületükbe, ahol a beszállító cégeiknek is lehetőséget biztosítottak a bemutatkozásra. Jelen voltak a Milwaukee, Artra, Vileda, Nordik, Polima, Dymol gyártóink képviselői. - Az ötödik születésnapunk alkalmából, szerveztük ezt a kétnapos rendezvényt, raktárbejárást, ahol a partnereink, vásárlóink betekintés nyerhettek a mindennapi életünkbe, személyesen is találkozhattak a gyártóinkkal, és megismerhették a legújabb termékeinket. Nagyon eredményesen zárult ez a két nap, amelyre többek között a már meglévő partner cégeink látogattak el, de sok új lehetőséget is hozott számunkra. - részletezte Süle Zoltánné Krisztina.

Forrás: Szalay Károly, SGS Protection

- Az ötéves fennállásunk alkalmából a nyíltnapunkra érkezőknek szerettünk volna kedveskedni is, így gyártóink által felajánlott termékcsomagokon kívül, az Aquashopron felajánlásával egy 50 ezer forint értékű utalványt is ki tudtunk sorsolni a résztvevők között. Senki nem távozott üres kézzel.

Süle Zoltánné Krisztina végezetül a jövőt illetően elmondta, céljuk tovább bővíteni a viszonteladói hálózatukat, mert szeretnék látni az ország minden pontján a Nine Worths termékeit, ehhez folyamatosan partnereket keresnek. Valamint a jövőben újabb és újabb márkákkal is szeretnék megismertetni az országot.

Nézzen körül a jubileumi rendezvényen!