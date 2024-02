A magyar cégalapítás külföldieknek is egy jó alternatíva lehet arra, hogy kiszakadjanak az alkalmazotti kötelékekből és saját tevékenységbe kezdjenek. Ehhez pedig minden segítséget megkapnak a firmaxhungary.com szakértőitől, akik professzionális vállalati, jogi, adózási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleiknek.

Miért érdemes Magyarországot választani a cégalapítás helyszínéül?

Hazánk az utóbbi években egyre vonzóbb célponttá vált a külföldi vállalkozóknak és befektetőknek. Sok közép-európai országhoz képest, Magyarország stabil gazdasági-politikai környezettel rendelkezik, a cégalapítóknak pedig viszonylag kevés társasági adót kell fizetniük, illetve számos adókedvezményben is részesülhetnek.

Magyarországnak ráadásul a földrajzi elhelyezkedése is előnyös, lehetővé teszi, hogy a vállalkozók könnyen hozzáférjenek a közép-európai, a kelet-európai és a balkáni piacokhoz is. Az infrastruktúra jól fejlett, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy az üzleti tevékenységek és az azokkal kapcsolatos logisztikai feladatok gond nélkül valósuljanak meg. Ezen okoknál fogva tehát a magyar cégalapítás külföldieknek igencsak vonzó alternatívát jelent.

A cégalapítás lépései Magyarországon

A cégalapítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a firmaxhungary.com oldalon, a "Company formation in Hungary" menüpontra kattintva is tájékozódhatnak az érdeklődők. Elsőként azt kell meghatározni, hogy a cégalapítók milyen vállalkozási formában - például egyéni vállalkozó, Bt., Kft., Nyrt., Zrt. stb. - szeretnének működni, ugyanis e tekintetben több opció közül is választhatnak.

A következő lépés a társasági szerződés vagy alapító okirat elkészítése, majd a cégbejegyzés, amelynek keretén belül a hivatalos dokumentumokat be kell nyújtani a cégbírósághoz. Végül egy céges bankszámlát is létre kell hozni a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához.

A Firmax Hungary szakértőitől többek között a vállalkozási formák megismerésében, a megfelelő kiválasztásában, valamint a cégbejegyzésben és a bankszámlanyitásban is kaphatnak szakértői segítséget a külföldiek.

A szakmai támogatás csak karnyújtásnyira van

A cégalapítás egy több lépéses folyamat, az elvégzendő teendőkkel a külföldieknek is tisztában kell lenniük. Már önmagában a nyelvi különbségek is kihívást okozhatnak számukra, akárcsak a magyar jogszabályok értelmezése és helyes alkalmazása. Ha egyedül nem boldogulnak a feladattal, akkor a firmaxhungary.com oldalon kérhetnek segítséget olyan hozzáértő szakemberektől, akik készségesen a rendelkezésükre állnak.

Ezzel a lehetőséggel pedig mindenképp érdemes élniük, ha ugyanis valamiről elfeledkeznek vagy nem a megfelelő módon végzik el, akkor súlyos bírságokra és egyéb negatív következményekre számíthatnak.