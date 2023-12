Regisztráció, saját profil létrehozása

A regisztráció egy alapvető lépés az állásoldalak használatát tekintve. A legtöbb ilyen portálon ugyanis a regisztrációt követően nyílik meg a lehetőség az állások megpályázására. De nem csak ezért érdemes profilt létrehozni. Fontos szempont továbbá az is, hogy regisztrált tagként egyéb funkciók válhatnak elérhetővé, amelyek jelentősen megkönnyíthetik az álláskeresés folyamatát.

Az IT-Nav Hungary Kft. által üzemeltetett regionális állásportálokon például a regisztrált felhasználók a feltöltött adataikból legenerálhatják az önéletrajzukat, amit könnyedén felhasználhatnak az egyes jelentkezések során. Ezenkívül van lehetőségük videós bemutatkozó anyagot is feltölteni, ami egyfajta kiemelkedési esélyt biztosíthat a többi pályázó közül. Arról nem is beszélve, hogy a bejelentkezést követően részletesebb szűrési feltételek állnak rendelkezésükre, ezzel is segítve az álláslehetőségek közötti böngészést.

Állásértesítések beállítása

Az állásoldalakon általában van lehetőség állásértesítőre feliratkozni. Ez egy olyan funkció, ami lehetővé teszi, hogy az érdeklődők beállítsanak bizonyos kritériumokat (pl. álláskeresés helye, keresett állás típusa stb.), és ezek alapján – jellemzően e-mail formájában – értesítést kapjanak az ezen feltételeknek megfelelő új álláslehetőségekről.

Mindenképpen tanácsos kihasználni ezt a funkciót, hisz ily módon az elsők között lehet értesülni az újonnan megjelenő, az egyéni preferenciáknak megfelelő pozíciókról. Ez pedig lehetővé teszi a mielőbbi jelentkezést, ami kiemelten fontos szempont, hisz sokszor a pályázatok beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.

Alkalmazás letöltése

A nagyobb állásoldalak manapság már rendelkeznek saját applikációval is, amin keresztül az adott portál valamennyi lehetőségéhez hozzá lehet férni és pályázni is lehet azokra. Ez ugyancsak jelentősen meggyorsíthatja, illetve kényelmesebbé teheti az állásjelentkezés menetét, hisz így gyakorlatilag már egy laptop vagy egy számítógép elé sem kell leülni a folyamat során.

Saját applikációja egyébként az itnav.hu kötelékeibe tartozó állásportáloknak is van, ami ÁllásÓriás néven megtalálható. Az alkalmazás a helyi regionális portálok (pl. EgerAllas.hu, BudapestAllas.hu, PecsAllas.hu stb.) kínálatait foglalja össze, az ország teljes területéről. A funkciók tekintetében pedig gyakorlatilag minden elérhető azok közül, amelyek a webes felületeken is megtalálhatóak, vagyis teljes értékű álláskeresői tevékenységet lehet folytatni csupán az alkalmazás használatával is.