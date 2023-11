Új kapuvári telephellyel bővült a soproni székhelyű Ambulance Transport & Medical Safety Kft., ami a bel- és külföldi betegszállítással, illetve rendezvények egészségügyi biztosításával foglalkozik.

Az Ambulance Transport & Medical Safety Kft. Duschanek Máté vezetésével magán betegszállítást biztosít, szolgáltatásuk kiterjed Magyarország teljes területére, de igény esetén külföldi országokra is. A megkülönböztető jelzéssel rendelkező, esetkocsi szinten felszerelt autók nemcsak a járóbetegek szállítását teszi lehetővé, hanem az ülőszékes és a fekvőbetegekét egyaránt.

– Az egészségügyben eltöltött éveim során megtapasztaltam, hogy a betegszállítás nincs jól megszervezve. A betegeknek sokszor problémát jelent a várakozás mellett, hogy osztozniuk kell a szállítókocsin, és nem kapnak kellő figyelmet.

Fotó: Szalay Károly

Ezért 2018-ban létrehoztunk egy alternatívát, ami lehetőséget biztosít a betegeknek, hogy modern és jól felszerelt mentőautóinkkal érkezzenek időpontjaikra a telephelyeinkről Magyarország, illetve Európa bármely területére – mondta el Duschanek Máté, aki húszéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, a betegszállítás mellett rendezvénybiztosítással is foglalkoznak.

Az Ambulance Transport & Medical Safety Kft. a betegeket három esetkocsi szintű mentőautóval, illetve egy mentőtiszti autóval szolgálja ki, melyek mindegyike az egészségügyi ellátáshoz elengedhetetlen eszközökkel van felszerelve. Az állomány pedig több mint harminc főből áll, akik között vannak orvosok, mentőtisztek, szakápolók és gépkocsivezetők is.

– Augusztusban megnyitottuk a kapuvári telephelyünket, ami egyrészt a logisztikánkat könnyíti meg, másrészt a rábaközi lakosoknak is elérhető ezáltal a színvonalas betegszállítás. Mindemellett végzünk nemzetközi szállításokat is, amit általában a biztosítók szoktak finanszírozni. Rendszeresen járunk Ausztriába, de volt már példa arra is, hogy Olaszországba, Franciaországba vagy Németországba mentünk – fűzte hozzá.

