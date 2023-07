Miért van szükség laptopra?

A laptop manapság szinte nélkülözhetetlen eszköz: akár munkáról vagy tanulásról van szó, akár csak böngészésről, levelezésről: a laptoppal végezhetők legkényelmesebben ezek a tevékenységek.

Bár mindannyiunk zsebében ott lapul a mobiltelefon, és használjuk is, ha azonnali információra van szükségünk, de egy laptoppal sokkal hatékonyabbak lehetünk. Széles képernyője, billentyűzete mellett nagy előny a hordozhatósága, így tulajdonképpen bármilyen feladatot is kell gépen végeznünk, megtehetjük bárhol.

A laptop a helyhez kötött PC-ket hivatott felváltani, de ahogy nem volt képes kiszorítani őket a piacról, ugyanúgy nem lett ellenfele a laptopnak – másik nevén notebooknak – a tablet és az okostelefon sem.

Forrás: Freepik

Mindegyiknek megvan a maga helye, és a legtöbb háztartásban meg is található mindegyik fentebb felsorolt eszköz. Jellemzően más-más célokra használjuk őket. A PC-k nagy kapacitású merevlemezén tároljuk a fényképeket, zenéket és a fontosabb fájlokat, de munkavégzéshez is sokan ezt használják, hiszen széles monitor csatlakoztatható hozzá, és sosem merül le.

A laptop főként a beépített kamera, a könnyű súly, valamint a kis méret miatt vált népszerűvé a digitális nomádok, az ingázók, a home office-ban dolgozók, de még a diákok körében is. A tablet és az okostelefon ugyanis fényképezésre, videókészítésre, böngészésre igen, de összetettebb feladatok elvégzésre nem igazán alkalmas.

Forrás: Freepik

Nem véletlen, hogy épp a Covid idején, a digitális oktatás alatt nőtt meg az igény a notebookokra, és nem egy használt laptop webáruház lett ismertté. Sokan kerestek akkoriban olcsó hordozható gépet, azt gondolván, pár hónapra ez is megteszi a gyereknek, amíg online vannak az órák. Pedig az, hogy egy laptop olcsó, nem jelenti azt, hogy rossz is. Meg is magyarázzuk, hogy miért!

Az olcsó laptop nem rossz laptop

Az egyik tévhit, ami kering a felhasználók körében, az az, hogy az olcsó laptop selejtes, biztosan van valami hibája: törött a zsanérja, hiányzik valamelyik billentyűje, csak áramról működik, pixelhibás a kijelzője, és még sorolhatnánk. Holott ez nem igaz.

Az, hogy ezek a gépek kedvezőbb áron szerezhetők be, annak az az oka, hogy ezek külföldről származnak, nagyobb vállalkozások gépparkjainak felújítása során váltak odakint feleslegessé. A legtöbbjüket maximum 3 évig használták, így igencsak megkímélt állapotban kerülnek Magyarországra.

Az olyan kereskedőcégek pedig, mint amilyen a hasznaltlaptop.eu is, átvizsgálják, felújítják, majd értékesítik ezeket az eszközöket, jóval kedvezőbb áron, mint amennyibe egy új laptop kerül. Megbízhatóságukat mi sem mutatja jobban, mint hogy már 1997 óta jelen vannak a piacon.

Forrás: Freepik

A cég munkatársai valóban profik: a teljes körű átvizsgálás során megtisztítják az olyan külső részeket is, mint a ventilátor vagy a billentyűzet, a hibás alkatrészeket cserélik, de a gép belseje is teljesen megújul. Mindent letörölnek róla, és újratelepítik a szoftvereket, végül tesztelik is a működést.

A hasznaltlaptop.eu munkatársai Windows-licensszel együtt értékesítik a gépeket, ami nagyon nagy előny más cégekkel szemeben. Így, amkor az új tulajdonoshoz kerül a laptop, annak már nem kell bajlódnia a telepítésekkel, regisztrációval, aktiválókulcsokkal, csak be kell kapcsolnia a gépet, és azonnal használatba tudja venni.

Még egy tévhit: a használt laptop hamar tönkremegy

Sokan azért tartanak egy felújított laptop vásárlásától, mert azt hiszik, ennek az alkatrészei idő előtt tönkremennek, a javítás pedig költséges lehet, mi több, meg sem oldható majd. Úgy gondolják, az olcsó laptopok nem hosszú életűek, nem éri meg pénzt adni értük.

De ahogy már említettük, a Magyarországon kapható használt laptopok többsége külföldről származik, és olyan prémium kategóriás, üzleti gépekről van szó, amelyeknek az élettartamát 8-10 évre tervezték, ám 2-3 év után megváltak tőlük az adott vállalatok.

Így tehát ezek a notebookok a vásárlást követő 5-6 évig még biztosan jól használhatók lesznek, és az igényeinket hosszú távon ki fogják tudni szolgálni. Ha üzleti kategóriás laptopot szeretnénk magunknak, tudnunk kell, hogy azokat úgy tervezték meg, hogy akár napi 24 óra üzemidőt is bírjanak fennakadás nélkül, így nekünk a munkavégzéshez, a gyereknek a házi feladat írásához biztosan megfelelőek lesznek.

Forrás: Freepik

A felújított laptopok előnyei közé sorolható, hogy a szerviz munkatársai alaposan átnézik őket, így, ha bármelyik alkatrész is hibásnak bizonyul, cserélni fogják. A töltők és az akkumulátorok állapotát külön ellenőrzik. Ezért érdemes megbízható áruháztól vásárolni, ahol még garanciát is kapunk a termékre.

Akkor mi legyen? Új vagy használt laptop?

Mindenképpen gondoljuk át az igényeinket vásárlás előtt. Összeszedtünk néhány kérdést, aminek megválaszolása segíthet a döntés meghozatalában:

Ki és mire fogja használni leginkább a gépet? Egy olcsó, használt laptop tökéletesen megfelelő, ha dolgozunk rajta, levelezésre vagy böngészésre használjuk, de kirakhatjuk a konyhába, a garázsba is zenehallgatáshoz, videók nézéséhez munka közben. Gamereknek, grafikusoknak viszont lehet, hogy érdemesebb új, nagy teljesítményű laptopot választaniuk, bár a nagyobb áruházakban a használt laptopok között is akadnak megfelelők.

Gyakran fogjuk hordozgatni? Ha igen, akkor esélyes, hogy előbb-utóbb megsérül a gép, és apróbb szépséghibák jelennek meg rajta. Ilyen esetben jobb, ha egy kedvezőbb árú laptoppal történik mindez, mert kevésbé fogjuk sajnálni.

Van-e más eszközünk is otthon, amit használhatunk munkavégzésre, leckeírásra, filmnézésre stb.? Ha igen, akkor mindenképp jó választás a használt laptop jó áron. Tudni kell, hogy ezekre is van minimum 1 év garancia, így semmi vesztenivalónk nincs.

Forrás: Freepik

Egy a lényeg: a használt laptop megbízható helyről származzon, ahol valóban adnak jótállást a gépre, netán többet is, mint 12 hónap. Az külön pozitívum, ha háztól házig garanciát is vállalnak, és a szállítás is ingyenes. Ha a termékleírás részletes, és feltüntetik azt is, milyen szépséghibákkal, apróbb műszaki hibákkal rendelkezik a laptop, akkor biztosak lehetünk benne, hogy jó laptopáruházat találtunk. (X)