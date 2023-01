300 milliós fejlesztés valósul meg: befejeződik a győri könyvtár energetikai korszerűsítése

„A könyvtár a város ajándéka, és ezt az ajándékot most sikerült becsomagolnunk” – kezdte a beruházás ismertetését dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató. A könyvtár teljes környezete megváltozik a felújítás után, hisz új, alászigetelt burkolatot kapott a főbejárat előtti terület. A közel 300 milliós fejlesztés során új nyílászárók és hőszigetelt falak várják majd az olvasni vágyó közönséget.

„Nagyon jelentős változást hoz az életünkbe ez a felújítás, hisz egy nagy teljesítményű napelemrendszert is felszerelünk az épületre, ami jelentősen csökkenteni tudja a rezsikiadásainkat” – folytatta dr. Horváth Sándor Domonkos. „Egy korábbi 2020-as EU-s pályázatban a felnőtt olvasószolgálatunk gyönyörű szépen megújult. Ezt egy kishatár menti pályázati forrásból, illetve az NKA és a városi önkormányzat támogatásából tudtuk megvalósítani. Ezt némi késéssel, de követi a gyerekkönyvtárunk rekonstrukciója is, ami várhatóan tavaszra be is fog fejeződni” – tette hozzá az igazgató.

A gyerekkönyvtár rekonstrukciója várhatóan tavasszal fejeződik be. Fotó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Dézsi Csaba András polgármester múlt péntek délben, közvetlenül a magyar kultúra napja előtt tekintette meg a befejezés előtt álló energetikai beruházást.

„Amellett, hogy a kulturális életünk egyik nagyon fontos helyszíne a győri könyvtár, az is fontos, hogy a felújítás után talán a legtakarékosabban működő intézményünk lesz ez az épület. Teljesen becsomagolták az épületet szigetelőanyaggal, és a tetejére került egy olyan napelempark, amely biztosítani fogja az energiaellátását. Az sem utolsó szempont, hogy aki jár könyvtárba vagy a szomszédos áruházba, az pontosan tudja, hogy ez a terület borzasztóan nézett ki, a szocreálból is a szörnyebbik fajta volt. Ez most szépen megújul, és egy XXI. századi köntöst kap” – mondta a polgármester.

A felújítás után a város egyik legtakarékosabban működő intézménye lesz a könyvtár. Fotó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dézsi Csaba András hozzá¬tette, az elmúlt időszakban megváltozott a fejlesztések iránya a városban, hisz korábban az energiatakarékossági szempontokat csak legfeljebb másodlagos szempontként vették figyelembe. Ezért igazán örömteli a könyvtár épületének mostani rekonstrukciója, hisz ez a fejlesztés már ezeket a szempontokat állította fókuszba.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése várhatóan két héten belül be is fejeződik a Herman Ottó utcai épületben.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)

