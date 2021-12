A beszélgetés végén a tervezési jogosultsággal is rendelkező szakember hozzátette: „A kivitelezés során óhatatlanul tervezünk is. Fontosnak tartom a tervezés és a kivitelezés közötti folyamatos együttműködést. A veluxos munkák alkalmával a tervezésbe is bele tudtam folyni, együtt álmodtuk meg az épületeket, hálás vagyok, hogy ebben is részt tudtam venni.”