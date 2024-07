Orbán Viktor emlékeztetett: ukránok korábban is éltek Magyarországon, ukrán önkormányzat is van, de a menekültek magas száma miatt most sokkal többen tartózkodnak itt, mint korábban. Ezekről a családokról gondoskodni kell, munkára, megélhetésre, biztonságra van szükségük, a gyerekeknek pedig megfelelő iskolákra, jó tanárokra – tette hozzá a kormányfő, aki fontosnak nevezte, hogy az itt tartózkodó ukránok otthon érezzék magukat Magyarországon.

Menczer: a kormány és a kormánypártok a béke pártján állnak! „Orbán Viktor egy nap alatt többet tett a békéért, mint Ursula von der Leyen, Manfred Weber és a többiek két év alatt” – írta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán azután, hogy a miniszterelnök tárgyalást folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kijevben.

Ukrán elnök: megegyeztem Orbán Viktorral a vitás kérdéseket rendező kétoldalú megállapodás elkészítésében

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megegyezett kedden Kijevben abban, hogy kidolgoznak egy olyan kétoldalú megállapodást, amely megoldja a két ország közötti vitás kérdéseket. Ezt Zelenszkij mondta el a magyar miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

„Minden, amiről ma beszéltünk, alapjául szolgál egy államaink közötti jövőbeli kétoldalú dokumentumnak, amely kapcsolatunk minden szegmensét szabályozni fogja, és kölcsönösen előnyös lesz mindkét országnak” – fogalmazott az ukrán elnök. Hozzáfűzte, ez a megállapodás lehetővé fogja tenni, hogy az európai egység minden pozitívumát Ukrajnában is élvezhessék.

Zelenszkij elmondta, felvetette, hogy nyissanak egy ukrán iskolát Magyarországon az ott élő ukrán gyerekek számára, és Orbán Viktor támogatásáról biztosította ezt a kezdeményezését.