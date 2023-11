Rétvári Bence emlékeztetett arra is, hogy míg 2002 és 2010 között 70 százalékkal emelkedett a tankönyvcsomagok ára, ma minden gyereknek ingyenesen jár; a szociális gyermekétkeztetés forrásait az elmúlt évtizedben megháromszorozták és már több mint 100 milliárd forint jut erre, ez évtől pedig a rászoruló diákok számára tanszercsomagokat is kínáltak.

Most azt is biztosítják - folytatta -, hogy a legkorszerűbb eszközök minden diák rendelkezésére álljanak, és mindenki megkapja, aki igényli. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a KRÉTA rendszer segítségével jövőre is lehet még nagyon korszerű notebookokat igényelni.

A KDNP-s politikus szólt arról is, hogy az iskolákban kiépítették a szélessávú internetet, 2000 iskolai feladatellátási helyen bővítették a sávszélességet, és 4000 iskolában építették ki a wifit. Létrehozták a Nemzeti Köznevelési Portált, ahol tankönyvhöz kapcsolódóan számtalan digitális tartalmat lehet elérni. A kormány arra törekszik, hogy a magyar oktatás korszerű legyen mind eszközökben, mind tartalmában - mutatott rá Rétvári Bence.

Fehér Mónika, a Váci Tankerületi Központ szakmai vezetője azt hangsúlyozta, hogy ezekkel a személyes használatra kiosztott digitális eszközökkel a diákok egyenlő esélyekkel férnek hozzá azokhoz a lehetőségekhez, amelyek a digitális kompetenciák fejlődését megkövetelik a mai korban.

Magyari József, a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója azt emelte ki, hogy az informatika világa folyamatosan fejlődik, és szükség van arra, hogy az iskolák, a pedagógusok, a diákok modern eszközökkel rendelkezzenek annak érdekében, hogy a magyar gyerekek is versenyképesek legyenek.