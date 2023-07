Az eddig nyilvánosságra került információk alapján kirajzolódik a kép, hogy hogyan is működne az unió javaslata. A nagyobb tagállamok által kialakított kompromisszumos modell úgynevezett „felelősségi pillére” alapján a menedékkérelmek átvétele a határon továbbra is kötelező lesz, a menekültügyi eljárást 12 hét alatt kell lefolytatni. Amennyiben nem születik jogerős döntés ezen idő alatt, illetve a kitoloncolást sem lehet végrehajtani, a migránsokat be kell engedni az adott tagállam területére.