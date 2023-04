Ezt tették február 8–11-én Budapesten, amikor immár bizonyítottan a Hammerbande szabadlábon lévő tagjai rendeztek embervadászatot.

A feltételezett támadók közül a német hatóságokkal szorosan együttműködő Budapesti Rendőr-főkapitányság eddig tízet azonosított, négyet el is fogtak.

Hat német Antifa-tagot köröznek, köztük a lapunk által is megnevezett Johann Guntermannt, a Hammerbande szellemi atyját. Ő Lina Engel vőlegénye, aki a drezdai perben szereplő brutális támadásoknak is résztvevője volt, 2019-től pedig bujkál, a szövetségi ügyészek körözik. Ez viszont nem akadályozta meg abban, hogy februárban Budapesten személyesen is részt vegyen az embervadászatokban.