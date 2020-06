Kampányt indított a Széchenyi Egyetem a biztonságos kerékpározásért

„A sisak az menő!” címmel indított kerékpáros-biztonsági kampányt a győri Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke. Az akcióval arra hívják fel a figyelmet, hogy a védőeszköz súlyos sérüléstől, tragédiától óvhatja meg viselőjét. Minden tízből csaknem kilenc biciklis beüti a fejét, ha elesik.

A Közlekedéstudományi Egyesület évről évre május 11-én tartja a közlekedési kultúra napját. Idén a járvány következtében elmaradtak a rendezvények, helyette az online akciók kerültek előtérbe. A Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke a kezdetektől bekapcsolódott a programokba, amit most az Instagramon tesz meg.

„Tavasszal mindig többen ülnek biciklire, most pedig még inkább, mert a vírus miatt sokan igyekeznek elkerülni, hogy busszal utazzanak. Ezért gondoltunk arra, hogy a kerékpárosok biztonságát helyezzük a középpontba. »A sisak az menő!« címmel Instagram-oldalt indítottunk, ahová bárki küldhet olyan képet, amelyen kerékpárossisakot visel, példát adva másoknak. A fotókból plakátokat, rollupokat készítünk, amiket rendezvényeinken használunk majd” – mondta el dr. Horváth Balázs tanszékvezető, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar dékánja.

„Sokan azért nem vesznek fel sisakot, mert attól tartanak, hogy furán néznek rájuk az emberek. Ezen az attitűdön szeretnénk változtatni. Én mindig használok sisakot, s azt tapasztalom, hogy így nagyobb tiszteletet adnak a sofőrök. Nagyon fontos lenne, hogy minél többen hordjanak, mert a kerékpározás veszélyes üzem. Elesni ráadásul nemcsak úgy lehet, hogy egy jármű elüt bennünket, elég belehajtani egy kátyúba vagy nekimenni egy járdaszegélynek” – hangsúlyozta dr. Horváth Balázs, aki nem ért egyet azokkal, akik szerint a sisak hamis biztonságérzetet ad vagy veszélyességet sugallva elriaszt a bringázástól. Ezzel szemben úgy véli, a legfontosabb adat, hogy a biciklivel balesetezők 86 százaléka beüti a fejét, aminek gyakran súlyos agysérülés vagy halál a vége. A sisak kétféle módon segít ezt elkerülni: tompítja a fej ütődését, és nem engedi, hogy betörjön, felszakadjon.

A Közlekedési Tanszék kampányának másik motorja dr. Henézi Diána adjunktus, akinek kutatási területe a közlekedésbiztonság. De személyes oka is van a részvételre. „A férjem 2018. január 31-én reggel munkába indult biciklivel, és néhány perc múlva telefonált, hogy elütötte egy autó. Az orvosok azt mondták, hogy a sisak mentette meg az életét, mert a feje a kocsi A-oszlopának csapódott. Így egy csigolyatöréssel megúszta” – mesélte, hozzátéve, párját korábban ő győzte meg, hogy mindig vegyen fel sisakot.

„Magyarországon ezt sajnos nagyon kevesen teszik meg, tízből talán egy kerékpáros. Szerencsére már sok gyerek fején látni sisakot, a szülőkön azonban ritkán, amivel rossz példát mutatnak nekik. Ha rajtam múlna, a KRESZ-ben tenném kötelezővé a viselését – magyarázta az oktató. – Sokan azt gondolják, hogy néhány kilométeres távon felesleges sisakot használni. A baleset kockázata azonban mindig jelen van, különösen a városokban, ahol nagyobb a forgalom, s az autósok gyakran nem tartják be a szabályokat. A kis távolság pedig semmit sem jelent, a férjemet a házunktól kétszáz méterre ütötték el.”

A kampányhoz már eddig is sokan csatlakoztak, többek között dr. Kormányos László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese, a Közlekedési Tanszék docense, aki másfél évtizede sokat tesz a vasúti kerékpárszállítás fejlesztéséért. Kérdésünkre elmondta: szívesen vállalta a fotó feltöltését, mert nagyon fontosnak tartja a példamutatást a közösségi médián keresztül is. Így ráadásul jobban elérhető a fiatal korosztály. Ő is azt emelte ki: nemcsak közép- vagy hosszú távon, de rövid utakon is fel kell venni a sisakot, ami életet menthet.