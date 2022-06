Egyes vállalatoknál az új munkatársak számára kidolgozott programok biztosítják a beilleszkedést. Ennek első lépése egy általános tájékoztató a cégről, az adott munkahelyről, a vállalati kultúráról, szokásokról stb. Rádi Lujza HR és munkajogi tanácsadó szerint, érdemes nagyon figyelni, mert sokat könnyíthetnek az első napjainkon, heteinken az ott elhangzott ismeretek.

Hozzátette, hogy a legtöbb munkahelyen biztosítanak mentort az új kollégák támogatására. Éljünk az ő támogatásával, ne érezzük úgy, hogy feleslegesen gyámkodik felettünk még akkor sem, ha fiatalabb, vagy alacsonyabb szintű munkakört tölt be nálunk. Az első napokban, az első héten nincs kínos kérdés. Kérdezzünk, kérdezzünk, kérdezzünk! A mentor feladata az, hogy segítse a beilleszkedésünket, ismertesse a cég sajátosságait, átsegítsen bennünket az első akadályokon.

Az első hetekben ne szégyelljünk jegyzetelni. Senki nem várja el, hogy minden információt fejben tartsunk. Használjunk semleges színű, közepes méretű füzetet vagy noteszt, amit kézben tartani nem zavaró a társalgás során, de a kényelmes jegyzeteléshez nem túl kicsi.

A HR tanácsadó azt is javasolja, hogy az első napokban ne alakítsunk ki túl szoros kapcsolatot senkivel. Először térképezzük fel a csoporton belüli viszonyokat, figyeljük meg, hogy kik, milyen szerepet visznek a közösségben. Az első hetekben legyünk óvatosak a saját életünk történeteivel is, ne tárulkozzunk ki, persze ne is zárkózzunk be. Munkaközi szünetekben kérjünk segítséget a kávézó, az étkező, esetleg a dohányzó megkereséséhez, így biztosan szívesen hívnak bennünket magukkal új munkatársaink. Legyünk kedvesek, aktívak, de azért tartsunk udvarias távolságot az új kollégáktól. A nagy barátságok kialakítására ráérünk majd akkor, amikor már a csoport teljes jogú tagja leszünk.

Minden munkahelyen számtalan viselkedésre, munkavégzésre vonatkozó szabály van. Figyeljünk, figyeljünk, figyeljünk! Egy kialakult kultúrájú közösségbe csöppentünk be, nekünk kell alkalmazkodni az ő írott és íratlan szabályaikhoz.