NB III foci – Hosszabbításban nyert a Mosonmagyaróvár a BKV Előre ellen

Varga Lászlóék az első három bajnokijukon még gólt sem kaptak.

BKV Előre – Credobus Mosonmagyaróvár 0-1 (0-0)

Budapest, 150 néző

Vezette: Zimmermann

BKV Előre: Czuczi – Szabó M., Dinka (Szabó B., 64.), Kiss D. (Stefán, 60.), Ihos (Katz, 75.), Szegő, Pokó, Girán, Ferkó, Tóth Sz., Wágner R. Vezetőedző: Menczeles Iván

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich – Bokor, Bohner, Czingráber, Horváth K., D’Urso (Tóth M., 64.), Takács M., Nagy L. (Laki, 55.), Nagy K., Illés (Kozma, 88.), Szalka. Vezetőedző: Varga László

Gólszerzők: Szalka (93.)

A Credobus Mosonmagyaróvár a hétközi fordulóban a BKV Előréhez látogatott. Varga László együttese az első félidőben kétszer is közel állt a gólhoz. Előbb egy labdaszerzést követően Illés került szembe a kapussal, de Czuczi bravúrral hárított, majd Szalka passza után Nagy Lionel lőtt kiszorított helyzetben az oldalhálóba. A második játékrészben Nagy Kevin indult be a védők mögé, és a kifutó kapust is átemelve a felsőlécet találta telibe. Nem sokkal később egy szabadrúgás után Czingráber fejelt, a BKV kapusa azonban hárított. A 93. percben egy felpasszolt labda után Szalka 18 méteres, ballábas beadása lecsúszott, így a kapuban kötött ki. A mosonmagyaróvári gólhoz kellett ugyan egy kis szerencse, de ezért rengeteget tett a csapat. Az MTE ezúttal is sokkal több helyzetet dolgozott ki, mint ellenfele, így megérdemelten győzött, ráadásul Varga Lászlóék az első három bajnokijukon még gólt sem kaptak.

Menczeles Iván: – Sajnálom, hogy a hosszabbításban kicsúszott a kezünkből az döntetlen.

Varga László: – Számítottunk rá, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. A BKV kemény védekezését nem volt egyszerű feltörni. A félidőben mondtam a csapatnak, hogy ez egy tipikus egy gólos mérkőzés lesz. A srácok nagy szívvel és óriási akarattal küzdöttek, ez hozta meg számunkra a sikert.