A Balatonfüred együttesétől érkezik az új erőnléti edző, Lattenstein Dániel, aki szintén nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. A szakember a klubcsapatok mellett az utánpótlásválogatott edzettségéért is felel.

"Először meglepett a győri együttes megkeresése, de rövid gondolkodás után elvállaltam a pozíciót. Folyamatosan fejlődő együttes munkáját segíthetem majd a jövőben, de természetesen már el is kezdtük. A játékosok még a megérdemelt pihenőjüket töltik, de ahhoz, hogy jó állapotba érkezzenek a felkészülés kezdetére, megkapták otthoni programjaikat. Várom már, hogy személyesen találkozzak a csapat tagjaival" – fogalmazott Lattenstein Dániel.

Az NBI-es együttes szakmai stábjához csatlakozik Cseh Ferenc fizioterapeuta és masszőr is, aki több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik, ezenfelül pedig több évig segítette a nemzeti együttest is kiváló szakmai munkájával.

"Hosszú évek óta a NEKA-nál dolgoztam, valamint 2000-től egészen 2023-ig az utánpótlásválogatottnál is tevékenykedtem. Az idei szezon végeztével vissza akartam vonulni, de először Kopornyik Zsolt keresett meg azzal, hogy lenne-e kedvem Győrben segíteni a feljutott csapatot, majd pedig Kilvinger Bálint is ugyanezzel a kéréssel fordult hozzám. Felvázolta a terveket és a feladatokat, valamint elmondta, olyan embert szeretne maga mellett az egészségügyi stábban, akiben feltétel nélkül megbízik. Vele való szakmai kapcsolatom, hosszú múltra tekint vissza, így az ő szava döntő volt számomra, valamint az is, hogy én már dolgoztam Győrben, méghozzá Tóth László mellett még 2003-ban. Szívesen vállaltam el a munkát, hiszen szeretem az új és épülő projekteket, és a győri csapatánál is ezt látom. Úgy gondolom, szakmai tapasztalatommal segítségére lehetek az egyesületnek" – nyilatkozta Cseh Ferenc.

A szakmai stábban továbbra is Somogyi Ádám segíti a kapusaink fejlődését és munkáját, valamint Pintér Orsolya gyógytornász is marad a klub kötelékében.

Az ETO technikai vezetője Sövegjártó Mátyás lesz, aki tavaly még játékosként, idén pedig már a menedzsment tagjaként bizonyíthat. Sportmunkatársi pozícióba a szezontól Sisa Erhard csatlakozik a klubhoz. A menedzsmentben operatív igazgatóként Farkas-Kulin Fruzsina dolgozik, kommunikációs vezetőként Pulai Sarolta, míg marketing és PR ügyintézőként Pintér Nóra tevékenykedik majd az idei szezontól a klubnál.

A csapatot az élvonalba visszavezető Bencze József ugyanakkor távozik a klubtól.