A SMAFC Waido karate klub három versenyzővel indult a III. Shihan Furkó Kálmán Emlékversenyen, mely a 39. Szolnok Kupa, egyben pedig nyílt Európa-bajnokság volt. Mindhárman a Kis család tagjai és mindhárman a dobogóra küzdötték magukat.

A rangos sporteseményen nyolc ország – Ausztria, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Magyarország – 350 versenyzője vett részt. A SMAFC Waido karate klub három versenyzője is ott volt a szolnoki csarnokban, s ennek külön érdekessége, hogy mindhárman egyazon családnak a tagjai. A 14 esztendős Kis Bernadett volt köztük a legeredményesebb: aranyérmes lett, ezzel kategóriájában megszerezte az Európa-bajnoki címet. Bátyja, a 16 éves Kis Gellért a bronzérmes lett. Édesapjuk, az 55 éves dr. Kis Árpád ezüstéremmel térhetett haza. Az elért eredmény ismeretében kijelenthető, hogy mindhárom karateka kimagasló teljesítményt nyújtott, ezzel is öregbítve Sopron és a SMAFC jó hírét.=

Demeter Zsolt, a SMAFC Waido vezetőedzője a Kis család értékelésekor külön kiemelte: a három Kis – akiknek indulása már önmagában is kuriózum –, rangos nemzetközi versenyen, kemény küzdelmek árán jutott fel a dobogóra.

– Ritkán fordul elő, hogy szülő és két gyermeke is a küzdőtérre lép, különösen ilyen nehéz megmérettetésen. Ne feledjük, hogy a verseny nyílt Európa-bajnokság is volt nyolc ország versenyzőinek részvételével, vagyis kifejezetten kemény volt a mezőny. Az a tény, hogy mindhárman éremmel tértek haza, bizonyítja a felkészülés sikerességét, és a befektetett kemény edzésmunkának az eredményességét. Megjegyzem, klubunkban kifejezetten gyakori, hogy szülő és gyermeke, vagy akár több gyermeke együtt edz, ami nagy öröm a számunkra, mert ebben a formában az edzés egyben tartalmas családi programmá is válik. Természetesen nem lesz mindenkiből versenyző, és nem is kell mindenkinek azzá válnia. Mindig arra törekedtünk, hogy aki beáll hozzánk edzeni, az jól érezze magát, és megtalálja a számítását, kortól és felkészülési szinttől függetlenül. A legfontosabb, hogy tudjon fejlődni önmagához képest. Büszkék vagyunk arra, hogy edzőtermünkben a négy-öt évestől a hetvenévesig minden korosztály képviselteti magát. Ez adja a bázist, amire épül az egész klub, és amiből természetes módon kinövi magát a versenyzők csoportja. Ők már több és magasabb szintű edzésmunkát vállalnak, és – különösen versenyek előtt – specifikus felkészítésben részesülnek. Mindennek ellenére ritka, bár klubunkban volt már rá példa, hogy szülő és gyermek együtt indult versenyen – mondta el Demeter Zsolt.