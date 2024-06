Sokakban felmerülhet a kérdés, mennyire lehetett szabályos a kapus megmozdulása, amit aztán a VAR-szobában is vizsgáltak, de végül nem ítéltek büntetőt a magyarok javára. Két korábbi kiváló kapust, most már kapusedzőt kérdeztünk meg, ők hogyan vélekednek a súlyos sérülést okozó megmozdulásról.

Sebők Zsolt magyar bajnok kapus, az ETO és a Videoton játékosa is volt, sőt, Varga Barnabás korábbi klubjában, a Gyirmótban is védett. Jelenleg az élvonalba most feljutó ETO kapusedzője:

„Természetesen a tévében én is néztem a sorsdöntő meccset, az esetet nyilván a sérülés súlyossága miatt nem nagyon ismételték meg, így nehéz egyértelműen állást foglalni. Azt nem gondolom, hogy a skót kapus szándékosan akart sérülést okozni, saját játékostársát is eltalálta Varga mellett. Úgy gondolom, inkább egy szerencsétlen megmozdulás volt, ami ha ritkán is, de sajnos előfordul ebben a sportágban. A legfontosabb, hogy Vargának nem lett még komolyabb baja, s nagyon bízom benne, hogy gyorsan felépül a kitűnő támadó” – mondta Sebők Zsolt.

Varga Barnabás (j2), mellette a skót kapus, aki a bal könyökével eltalálta Varga arcát. Fotó: MTI/Illyés T.

Tőkés László kapusként többek között a Videoton, a Tatabánya, a Videoton és az MTK, labdarúgója is volt, edzőként az ETO FC-nél és Gyirmóton is dolgozott. Jelenleg a Csornai SE kapusedzője.