- Az első két verseny után a fő cél az volt, hogy a köridők tekintetében közelebb kerüljünk az élmezőnyhöz. Ez olyannyira sikerült, hogy az egész hétvége során a mezőny első felébe tartoztunk. A pénteki szabadedzések során a csapatból Kender-Molnár Tamásé volt a leggyorsabb kör, amit aztán a szombati időmérő edzés során is meg tudott ismételni, megszerezve ezzel a harmadik rajtkockát.

A negyedik rajthelyre is soproni pilóta ért oda Szabó Bálint személyében, a hetedikre pedig Lesi Ádám, így mindannyian befértek a mezőny első felébe - mondta Bálint Ádám, a Soproni Gokart Sportegyesület elnöke. Hozzátette, az EasyTrophy 125 köbcentiméteres kategóriába 14 pilóta nevezett, közöttük három soproni versenyzői.

A versenyzők a felkészülést a soproni Racing Aréna pályáján folytatják.

- Az elődöntő és a döntő mindegyikük számára eseménydús és kalandos volt. Kerültek balszerencsés szituációkba, volt szerencsés helyzet is, néha elkövettek kisebb hibákat. A csapat és saját maga első győzelmét hozta Szabó Bálint az elődöntő és a döntő futam második helyével, ami az összetett verseny megnyerését jelentette - sorolta az edző.

- Kender -Molnár Tamás is közel volt a dobogóhoz, de ez most nem sikerült, összesítésben az ötödik helyen végzett, viszont az előrelépés az ő esetében is megkérdőjelezhetetlen. Lesi Ádám is megtette a lépést előre, gyors volt, de ez a végeredményben nem tükröződött, összetett eredménye a kilencedik helyre volt elegendő. A csapat legifjabb versenyzője Saáry Levente az Easy 60-as géposztályban ötödik lett, számára a tapasztalat szerzés, a minél több kör megtétele és a futamok befejezése volt a cél, ezt pedig végig küzdve teljesítette is - összegzett a tréner.

A soproni csapat jól szerepelt a Magyar Kupa III. fordulóján és megszerezték az egyesület első összetett győzelmét.

Forrás: Soproni Gokart Sportegyesület

A soproni csapatot ismét a Wilisits Team UNI Győr technikai támogatása segítette, a felkészülést pedig a soproni Racing Aréna pályáján folytatják.