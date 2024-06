A H-Moto UNI Győr Team versenyzője, Farkas Kevin immár a negyedik versenyhétvégéjére készül a JuniorGP mezőnyében. A 17 éves motoros ezúttal az egyik kedvenc versenyhelyszínén, Portimaóban gurul pályára, hogy az előtte álló két futamon végre megszerezze idei első pontjait a sorozatban. Egy biztos, a felkészültségével és az elszántságával nem lesz gond.

Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak a H-Moto UNI Győr Team, amely 2024-ben immár kibővült, hiszen a Northen Talent Cup sorozatban 2022-ben második Farkas Kevin is csatlakozott a csapathoz, aki Kovács Bálinttal és Görbe Somával együtt a Hungarian Motorsport Academy (HUMDA) támogatottja, azaz kizárólag a felkészülésre és a versenyzésre kell koncentrálnia.

A 17 éves Farkas Kevin idén a juniorok között húzza a gázt, és az előttünk álló hétvégén már a negyedik, ezúttal duplafutamos versenyét teljesíti majd a JuniorGP mezőnyében. Kevin eddig nem úgy szerepelt, ahogy azt önmagától várta. A misanói szezonnyitón semmi sem jött össze – a versenyen el sem tudott indulni –, míg Estorilban a 24. pozícióban látta meg a kockás zászlót idén először. Következett Barcelona, ahol mindkét futamon célba ért, megszerezve idei legjobb pozícióját, egy 22. helyet.

A HUMDA által is támogatott motoros ezúttal visszatér Portugáliába, és egyik kedvenc pályáján, Portimaóban – itt is két futamot rendeznek – szeretne alaposan előre lépni, és első pontjait is szeretné végre megszerezni. Erre megvan minden esélye, hiszen tavaly ezen a pályán mutatkozott be a Red Bull Rookies Cup-ban, ahol azonnal pontokat is szerzett mindkét futamon. Kevin ebben reménykedik most is, hiszen keményen megdolgozott azért, hogy végre ebben a sorozatban is pontok kerüljenek a neve mellé összetettben.

„Négy hét kihagyás után folytatódik a sorozat egy olyan pályán, amit nagyon szeretek. Igazi hullámvasút a portugál ring, amelyen igazán élvezetes a motorozás. Nagyon várom már a hétvégét, hiszen egy hete már Malagában készülök a csapattal, ahol nemcsak rengeteg kilométert tettem meg, de kielemeztük az eddigi versenyhétvégéket is. Megtaláltuk, hogy mit rontottunk el, így most már megvan az esély arra, hogy egy igazán jó hétvégét rakjunk össze. Fontos lesz az időmérő, mert ha egy körön is gyors tudnék lenni, akkor a versenytempóm van annyira jó, hogy végre-valahára megszerezhetném az első pontjaimat” – fogalmazott a HMA versenyzője.