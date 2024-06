Sebestyén Dalma úszásában voltak biztató elemek.

Fotó: Derencsényi István

„Mindegyik úszásában voltak biztató jelek, akárcsak Szebinek. Dalma esetében is a finomhangoláson lesz a hangsúly a következő időszakban” – tette hozzá Petrov Iván, aki azt is hozzátette: az UNI Győri Úszó SE tizenegyéves története során a most Belgrádban szerzettekkel együtt összesen már 28 éremnél jár az Európa- és világbajnokságokon, ami véleménye szerint nem rossz eredmény.